中職／潘威倫5局無失分 獅隊完封悍將收3連勝

2019-05-11 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊迎戰富邦悍將隊3連戰第2場比賽，獅隊推「嘟嘟」潘威倫先發，主投5局無失分，奧斯丁接手中繼2局穩住局面，全場4投完封悍將隊，終場以2：0，收下3連勝，本季對戰悍將隊戰績9勝3敗。

悍將隊今天推左投陳仕朋先發，2局上連續保送兩名打者上壘，給了獅隊機會，方昶詠採犧牲觸擊把隊友推進上二、三壘，林祐樂擊出滾地球，二壘上跑者被夾殺出局，但三壘上跑者攻回全隊第1分，獅隊取得1：0領先。

陳仕朋投完6局失1分退場，張竣龍中繼2局無失分，雙方維持1分差直到9局上，悍將隊換上第3任投手陳鴻文，獅隊靠黃恩賜的內野安打展開攻勢，推進上二壘後，林祐樂掃出中間方向安打追加1分保險分，包辦全隊2打點，助獅隊收進勝利。

潘威倫此戰先發5局，用75球，被敲出5支安打，沒有投出保送，有2次三振，無失分，拿下勝投和單場MVP，本季戰績4勝1敗，防禦率2.75。洋投奧斯丁轉任長中繼後首度出賽，第6局登板，中繼2局沒有失分，之後獅隊推「勝利方程式」王鏡銘、陳韻文登板，守住勝利。

陳仕朋本季第6度先發，主投6局，被敲出6支安打，有2次保送，送出5次三振，失1分，投出個人本季第2場優質先發，但沒等到隊友火力支援，吞第3敗。