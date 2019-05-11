中職／潘彥廷到二軍10天收穫多 隨時準備好自己

2019-05-11 20:08 中央社 新北11日電



統一獅隊潘彥廷。聯合報系記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 統一7-ELEVEn獅內野手潘彥廷之前曾因狀況不佳到二軍調整10天，他表示，這10天收穫良多，打擊時更冷靜，守備時對球的判斷也更好，雖然現在不是固定先發，但會隨時準備好自己。

潘彥廷開季手感不佳，4月24日下二軍調整，在二軍狀況不錯，曾有單場4支安打演出，4日再度升上一軍。獅隊總教練黃甘霖說：「有時候下去二軍調整10天，會比在一軍調整很久來得有效果。」

潘彥廷則指出，當時被下放二軍時，一度想說自己怎麼會下去，不過他說：「幸好當初有下去，今年一開始可能企圖心沒有像去年那樣，在二軍先反省自己哪些地方沒做好。」

他說，之前守備時沒辦法給教練團安定感，打擊方面也太急，只想著要自己發揮，沒考慮到當下狀況怎麼做，對球隊比較好。

潘彥廷在二軍時有請教守備教練周廣勝，主要是對球的判斷，他說：「因為接球量比在一軍多一倍，而且會一邊接一邊跟教練、隊友討論，教學相長，上來後覺得滿受用的。」

潘彥廷表示，上一軍後的第一場比賽，感覺有把二軍的狀況帶上來，攻擊策略更好，打擊時也更冷靜。之後潘彥廷會不固定擔任第1棒，他說，雖然例行賽比較少打第1棒，但之前分組賽、熱身賽時都有打過，並不會感到陌生。

潘彥廷指出，自己不像陳傑憲會纏鬥很多球，會再去問學長要怎麼改進，不過他說：「我還是會按照自己的節奏，積極進攻，看到喜歡的球就攻擊，雖然現在出賽還不是很穩定，但會隨時準備好自己，站出來幫助球隊。」