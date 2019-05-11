親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

衰！郵差等紅燈被比特犬狠咬 長褲變短褲多處傷

防非洲豬瘟疫情 蘇貞昌：港澳客比照中國客檢查行李

運動筆記【烏龜霞郊遊趣】＿長夜漫漫終有明­＿橫越臺灣國際超級馬拉松見習記＿110公里組【問痛】毅力期末考－人生初馬烏峽馬
健行筆記溪頭九連峰縱走你的高山症藥該不該給隊友吃？
NBA賽事懶人包 (5月11日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月11日)

中職／觀察青棒好手 葉君璋現身王貞治盃決賽

2019-05-11 16:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

繼春季聯賽後，味全龍隊總教練葉君璋又現身王貞治盃青棒賽觀察球員。 聯合報系資料照
繼春季聯賽後，味全龍隊總教練葉君璋又現身王貞治盃青棒賽觀察球員。 聯合報系資料照
分享

王貞治盃青棒賽10日在稻江棒球場進行決賽，冠軍戰由桃園市（平鎮高中）對戰新北市（穀保家商），季軍戰則由高雄市（普門中學）碰上嘉義縣（東石高中），兩場賽事除了國、內外球探齊聚，味全龍隊總教練葉君璋也現身。

王貞治盃由各縣市代表參賽（單一球隊），是今年青棒第一場國手選拔賽，也是許多高三生在高中生涯的最後賽事，5月下旬雖有玉山盃青棒錦標賽（U18世界青棒賽國手選拔賽）登場，但因賽事年齡限制，不少高三球員都因超齡無法參賽。

因此在7月1日中職選秀會之前，王貞治盃成為各隊球探觀察高中球員的重頭戲，比賽從5月2日起開打，現有4隊的球探場場沒缺席，至於今年可望握有狀元籤的味全龍隊，教頭葉君璋直到最後一天才現身，他坦言：「最近很忙。」

葉總透露，自己最近忙著開會，與公司討論球隊組織的狀況，「包括教練團要多少人，這些的，沒有談到選秀。」

味全龍隊在上月29日向中職遞交加盟企劃書，中職啟動審核程序，之後再經常務理事會審核通過後，味全龍才能正式回歸中職成為第5隊，因此對於7月的選秀會的相關準備，龍隊教練團雖然已開始物色球員，但葉總說：「還是要先等聯盟通過後再來。」

在味全龍隊確定總教練後，葉君璋及外野守備教練黃煚隆都數度在現身成棒甲組春季聯賽，觀察大學及業餘隊好手，昨天葉總則出現在王貞治盃青棒賽，並不斷和場邊球探交換意見。

葉總說：「我來也是先看看這裡的程度，才能評估選手。」在觀看冠軍戰時，他也以平鎮高二強投李晨薰為指標之一，「像是能打李晨薰安打的，就有一定的實力。」

因味全龍隊是從零開始建立球隊，葉總曾表示，今年選秀會上挑選大學生的比例會高一點，但他強調，主要還是取決於「有誰出來選」，狀元選誰也是同樣考量，「雖然我們可能會先以大學生為主，但如果有很好的高中生不選嗎？」

王貞治盃味全龍中職
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

中職／陳禹勳下二軍 洪一中：調整好再上來

2019-05-10 23:57

中職／等了6年 林其緯再獲MVP

2019-05-10 23:34

中職／尼克斯6局無失分鎖兄弟 猿隊終止4連敗

2019-05-10 22:57

中職／林其緯守住滿壘危機 獅4：3險勝悍將

2019-05-10 22:47

中職／手機寫心得求進步 兄弟投手蔡齊哲保送減少

2019-05-10 21:58

中職／獅隊先發洋投剩瑞安 排4名長中繼應變

2019-05-10 21:57

中職／兄弟張志強本季首先發 打2棒守游擊盼盡力

2019-05-10 21:56

中職／陳鏞基傷癒歸隊 挑戰生涯百轟順其自然

2019-05-10 21:54

中職／蘇智傑近11場全壘打停產 找問題打好球

2019-05-10 21:54

中職／誰當中華隊教頭 領隊會議恐怕無法決定

2019-05-10 20:53

中職／馮勝賢、洪一中長談 13日會議討論中華隊

2019-05-10 19:55

中職／13日宣布重要訊息 與味全龍、中華隊有關

2019-05-10 19:41

中職／桃猿牛棚缺自信 吳俊良：不好的會過去

2019-05-09 20:01

中職／邱浩鈞調整投球機制 中繼成功進帳速度快

2019-05-09 18:56

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／浪花兄弟合攻60分 勇士淘汰火箭挺進西決

2019-05-11 11:43

NBA／永遠別低估冠軍的心 詹皇引金句致敬勇士

2019-05-11 12:45

NBA／又是G6大發神威 湯普森續寫個人傳說

2019-05-11 13:35

NBA／下半場飆33分淘汰火箭 柯瑞創生涯紀錄

2019-05-11 12:53

NBA／難有人頂替KD 柯爾：所有牌都在桌面了

2019-05-11 08:55

NBA／火箭、勇士半場戰平 柯瑞季後賽首度0分

2019-05-11 10:42

NBA／季後賽最強奧客 勇士連21個系列賽客場勝

2019-05-11 14:05

NBA／KD缺陣不感壓力 柯瑞：休息室氣氛很好

2019-05-11 08:58

NBA／KD曬慶祝晉級照 柯瑞：輪到我們挺他了

2019-05-11 15:16

NBA／勇士晉級西區冠軍賽 傷兵有望全員歸隊

2019-05-11 15:53

籃球／婉拒曼哈頓大學獎學金 林庭謙：有更好選擇

2019-05-10 20:14

NBA／「勇火大戰」比分膠著 季後賽史上首見

2019-05-11 16:30

NBA／惡意犯規未取消 76人面臨安比德禁賽隱憂

2019-05-11 12:27

NBA／對付哈登 格林的祕訣是互相幫忙

2019-05-10 16:28

NBA／柯瑞接管戰局 柯爾：這就是他的本事

2019-05-11 17:12

NBA／不滿湖人高層 湖人球迷聚眾抗議

2019-05-11 10:42

亞大3對3／南崁鬥牛王發威 政大分組龍頭闖4強

2019-05-10 19:54

MLB／洛培茲爆10分 攜陳偉殷平馬林魚難堪紀錄

2019-05-11 11:23

NBA／柯爾讚伊古達拉：像保母讓人安心

2019-05-11 16:50

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-11 11:38

NBA／退役念頭50% 帕克：6月給黃蜂回覆

2019-05-11 10:11

日職／巨人打線猛攻19分 陽岱鋼代打猛打賞

2019-05-10 21:28

馬德里網賽／錯過2賽末點 費德勒遭逆轉

2019-05-11 08:07

MLB／40場16轟速率高 葉力奇有望拚60轟

2019-05-11 09:15

UBA／彌補未奪冠遺憾 台師雙雄、曾祥鈞動向未定

2019-05-10 19:41

SBL／林秉聖志在選秀 林冠均盼以華裔條款加盟

2019-05-10 19:16

NBA／讚柯瑞仍是野獸 韋德：別再對他不敬

2019-05-11 17:21

MLB／外野金臂排行榜 洋基「法官」賈吉排第3

2019-05-11 09:59

NBA／諾基奇現身鼓舞士氣 拓荒者逼金塊搶七

2019-05-11 00:05

MLB／陳偉殷後援漸入佳境 坦言仍想回先發輪值

2019-05-11 11:10

全國小學田徑賽／曾大年摘金 目標楊俊瀚

2019-05-10 23:47

日職／王柏融二軍先發 相隔11天首度實戰

2019-05-11 10:46

MLB／復出後場場三振 大谷快速集滿7K

2019-05-11 10:49

日職／王柏融二軍敲安換代跑 賽前打擊練習開轟

2019-05-11 13:42

馬德里網賽／超級搶十險勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-05-10 21:46

MLB／還是想回先發 陳偉殷：機會總會來的

2019-05-11 13:23

中職／等了6年 林其緯再獲MVP

2019-05-10 23:34

中職／13日宣布重要訊息 與味全龍、中華隊有關

2019-05-10 19:41

羽球全團賽／場地太亮怕揮空 球后助合庫19連霸

2019-05-11 16:17

MLB／大谷單場雙安 陳偉殷連4場完美中繼

2019-05-10 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top