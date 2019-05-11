中職／觀察青棒好手 葉君璋現身王貞治盃決賽

2019-05-11 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



繼春季聯賽後，味全龍隊總教練葉君璋又現身王貞治盃青棒賽觀察球員。 聯合報系資料照 分享 facebook

王貞治盃青棒賽10日在稻江棒球場進行決賽，冠軍戰由桃園市（平鎮高中）對戰新北市（穀保家商），季軍戰則由高雄市（普門中學）碰上嘉義縣（東石高中），兩場賽事除了國、內外球探齊聚，味全龍隊總教練葉君璋也現身。

王貞治盃由各縣市代表參賽（單一球隊），是今年青棒第一場國手選拔賽，也是許多高三生在高中生涯的最後賽事，5月下旬雖有玉山盃青棒錦標賽（U18世界青棒賽國手選拔賽）登場，但因賽事年齡限制，不少高三球員都因超齡無法參賽。

因此在7月1日中職選秀會之前，王貞治盃成為各隊球探觀察高中球員的重頭戲，比賽從5月2日起開打，現有4隊的球探場場沒缺席，至於今年可望握有狀元籤的味全龍隊，教頭葉君璋直到最後一天才現身，他坦言：「最近很忙。」

葉總透露，自己最近忙著開會，與公司討論球隊組織的狀況，「包括教練團要多少人，這些的，沒有談到選秀。」

味全龍隊在上月29日向中職遞交加盟企劃書，中職啟動審核程序，之後再經常務理事會審核通過後，味全龍才能正式回歸中職成為第5隊，因此對於7月的選秀會的相關準備，龍隊教練團雖然已開始物色球員，但葉總說：「還是要先等聯盟通過後再來。」

在味全龍隊確定總教練後，葉君璋及外野守備教練黃煚隆都數度在現身成棒甲組春季聯賽，觀察大學及業餘隊好手，昨天葉總則出現在王貞治盃青棒賽，並不斷和場邊球探交換意見。

葉總說：「我來也是先看看這裡的程度，才能評估選手。」在觀看冠軍戰時，他也以平鎮高二強投李晨薰為指標之一，「像是能打李晨薰安打的，就有一定的實力。」

因味全龍隊是從零開始建立球隊，葉總曾表示，今年選秀會上挑選大學生的比例會高一點，但他強調，主要還是取決於「有誰出來選」，狀元選誰也是同樣考量，「雖然我們可能會先以大學生為主，但如果有很好的高中生不選嗎？」