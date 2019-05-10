中職／尼克斯6局無失分鎖兄弟 猿隊終止4連敗

2019-05-10 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



目前中職戰績排名前二的中信兄弟、Lamigo桃猿今天在桃園棒球場對壘，猿隊尼克斯先發6局無失分，加上打線適時發揮，終場猿隊以8：3贏球，終止近期4連敗、對戰3連敗，同時賞給兄弟3連敗，雙方勝差縮小為2.5場。

兄弟今天由楊志龍先發，但開賽就有狀況，猿隊1局下靠藍寅倫、林泓育、陳俊秀連3棒安打敲回2：0領先，2局下朱育賢獲得保送，廖健富隨後掃出右外野2分全壘打（本季第2轟），拉開4：0領先。

猿隊先發洋投尼克斯今天則是主投6局沒有失分，被敲出6支安打，投出2次保送，有4次三振。第7局猿隊把「鄉長」陳禹勳推上投手丘，但他狀況依舊不理想，接連被黃鈞聲、王威晨、張志強敲安打失1分，猿隊再換投。

黃子鵬登板接替陳禹勳後，面對首名打者彭政閔就投出觸身球形成滿壘，接著又對林智勝投出保送送分，兄弟將比數追成2：4，黃子鵬接著連續解決周思齊、里迪，守住球隊2分領先。

8局上中信兄弟在1出局後又有上壘者，猿隊壓出新任終結者李茲登板，飆速化解危機。下半局猿隊打線靠保送展開攻勢，之後接連出現5支安打再添4分，將領先分數拉開為8：2，李茲雖然在9局上因2次保送和1支安打失1分，最終仍關門成功。

尼克斯先發6局無失分，拿下個人本季第3勝，也拿下單場MVP；中信兄弟楊志龍則是主投7局失4分，吞敗投。

猿隊前任終結者陳禹勳本季狀況不盡理想，今天中繼僅投0.1局失2分，防禦率漲到10.22，而新任終結者李茲首度以後援身份出賽，投了1.2局失1分、送出3次三振，拿下救援成功。