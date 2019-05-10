中職／林其緯守住滿壘大危機 獅隊4：3勝悍將

2019-05-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊今天作客新莊棒球場對戰富邦悍將隊，洋投瑞安本季首度在一軍亮相，先發5局失1分，再靠林其緯8局下登板化解無人出局滿壘的危機，終場獅隊以4：3贏球，拿下2連勝。

獅隊洋投瑞安今年因傷錯過開季，直到今天在首度在一軍登板，投到4局下被蔣智賢、林益全連敲2安，之後讓林哲瑄擊出高飛犧牲打失分，悍將隊先取得1：0領先。

5局上獅隊打線對洋投伍鐸展開反撲，林祐樂先敲出安打，林祖傑掃出左外野二壘打將戰局扳平，2出局一、三壘打有人時，伍鐸發生暴投送分，獅隊2：1超前比數。

獅隊接著在7局上靠2次保送攻佔一、二壘，悍將隊換上賴鴻誠登板，高國慶擊出投手前滾地球，賴鴻誠接球後完成觸殺，抓下第2個出局數，但似乎記錯出局數，隨即把球往場邊丟，三壘上的林祖傑趁勢跑回分數，獅隊將比數拉開為3：1。

悍將隊在7局下面對王鏡銘展開反攻，2出局後張正偉敲出內野安打，王正棠因失誤上壘，胡金龍補上安打送回1分，悍將隊將比數追成1分差。獅隊則在第8局又添分數，林祐樂在一、二壘有人時敲安打，取得4：2領先。

8局下獅隊邱浩鈞續投又有狀況，悍將隊林益全安打、林哲瑄二壘打，接著陳品捷選到保送形成滿壘，邱浩鈞發生暴投失分，比數回到1分差，悍將隊雖然又因方克偉獲得保送攻佔滿壘，但獅隊林其緯登板後，連續製造3個飛球出局，化解滿壘危機，守住球隊1分領先，最終也獲選單場MVP。

獅隊瑞安今天先發5局，被敲出5支安打，失1分，拿到本季首勝；悍將隊伍鐸先發5.2局失2分，吞下本季第5敗。