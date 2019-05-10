中職／中華隊總教練誰來當 領隊會議恐怕無法決定

2019-05-10 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



世界12強賽中華隊組訓工作雖由中華職棒負責，但依照相關規定，中華隊總教練人選必須經由「選訓委員會」通過；13日的領隊會議，應該只能討論選訓委員組成、總教練人選建議等議題，無法直接做出最後決定。

2012年世界棒球經典賽資格賽中華隊總教練，在當年9月召開的棒球第一級賽事選訓委員會通過，選訓委員包含中職、棒協技術專業人士，最後票選出謝長亨接任，這也是中職首度主導國際賽組訓工作。

2015世界12強賽，6月由體育署署長何卓飛、中職會長吳志揚、棒協理事長廖正井進行會議，確定總教練由郭泰源出任，中職、棒協各推舉5人擔任選訓委員。

依照過去中職、棒協合作模式，不論組訓賽如何分配，中華隊總教練仍須雙方達成共識。

據了解，中職日前曾將今年12強賽選訓委員會名單送交體育署，但由於委員有球隊領隊等行政人士，非專業技術人士擔任，遭到退回，要求重新提出，而目前棒協也沒有接到相關通知。

中職決定中華隊總教練將由本土教頭擔任，統一獅隊黃甘霖、富邦悍將隊陳連宏、Lamigo桃猿隊洪一中都是人選，但一般預料，洪一中機率最大；洪總之前曾在日本石垣島表示，如果沒有其他更適合人選，自己也只能接受。

棒協對於中職屬意人選沒有任何意見，但強調必須尊重體制，不能由領隊會議單方決定，必須經由「選訓委員會」同意後，報請體育署確認。

依照「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」規定，國家隊（教練、選手）需經單項協會選訓委員會審議通過，報部備查。