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中職／富邦悍將先馳得點 　一分領先

2019-05-10 20:06聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

統一獅晚間在新莊球場作客富邦悍將。四局下蔣智賢與林益全繳出接連安打，富邦悍將先馳得點一分領先統一獅。

蔣智賢（前）回到休息區與隊友頭碰頭慶祝得分。記者林澔一／攝影
蔣智賢（前）回到休息區與隊友頭碰頭慶祝得分。記者林澔一／攝影
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蔣智賢四局下擊出安打，在隊友幫忙下跑回本壘先馳得點。記者林澔一／攝影
蔣智賢四局下擊出安打，在隊友幫忙下跑回本壘先馳得點。記者林澔一／攝影
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蔣智賢（左）在林益全的安打掩護下撲向三壘。記者林澔一／攝影
蔣智賢（左）在林益全的安打掩護下撲向三壘。記者林澔一／攝影
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富邦悍將統一獅林益全
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