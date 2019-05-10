馮勝賢洪一中長談 13日領隊會議討論中華隊

2019-05-10 19:55 中央社 桃園10日電



中華職棒秘書長馮勝賢今天到桃園棒球場與洪一中談話近1小時，但沒有明說談話內容。13日領隊會議將討論12強賽中華隊議題，馮勝賢表示，總教練人選要經過球團領隊同意。

馮勝賢今天特地到桃園棒球場找洪一中談話，近1個小時結束之後被問到談話內容，馮勝賢只說：「就是跟洪總寒暄，講到要不要約洪騰勝（兄弟飯店董事長）出來吃飯。」

不過13日中職要召開常務理事會及領隊會議，在領隊會議上將討論12強中華隊總教練相關議題，且中職宣推部主任、賽務部副主任、國際組組員都有隨行，據傳談話內容與總教練有關。至於常務理事會，則是討論味全龍第5隊加盟事宜。

12強總教練人選會由職棒各隊中選出，扣掉中信兄弟是外籍總教練，將從洪一中、黃甘霖及陳連宏當中3選1。馮勝賢表示，「要開了領隊會議才有結果，因為這次是中職主導，行政權在4支球團領隊身上，會由領隊來推舉。」

1月底中職和中華棒協簽合作協議書時，中職會長吳志揚曾提到，希望總教練最慢在4月中出爐，不過至今尚未有結果。對此馮勝賢表示，「最大的阻礙在溝通方面，這個環境不容許再分裂，唯有團結才會更好，經過溝通後，領隊一定要有共識、同意。」

馮勝賢也提到，總教練人選代表中華隊、也代表中華職棒，因此要慎選。不過馮勝賢強調，後勤作業都在啟動中，之後會到歐洲、美國進行情蒐，也有關心台灣的小聯盟選手。