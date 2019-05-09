日職／陳冠宇連8場出賽無失分 本季首勝被搞砸

2019-05-09 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日職羅德隊今天客場出戰西武隊，旅日左投陳冠宇在6局下雙方平手時登板，中繼2局無失分，而羅德在8局上超前比數，一度讓陳冠宇成為勝投候選人，但西武在9局下2出局後扳平戰局，陳冠宇無緣本季首勝。

羅德先發投手岩下大輝主投5局失3分，羅德在6局上靠井上晴哉的陽春砲將比數扳成3：3平手，陳冠宇在6局下登板接替岩下大輝。

陳冠宇先對首名打者栗山巧投出三振，接著又連抓2個出局數，第7局續投，連續解決西武前3棒秋山翔吾、木村文紀及源田壯亮，投兩局讓對手6上6下，凍結比數。

陳冠宇共投2局，用27球，連續解決6名打者，沒有讓對手上壘，有1次三振，無失分，最快球速143公里。本季他累積8場出賽，共投16局，失3分都非自責分，防禦率還是0。

8局上西武換上洋投希斯（Deunte Heath）登板，讓羅德展開攻勢，萊德（Brandon Laird）敲出安打後，還靠暴投和隊友推進站上三壘，2出局後清田育宏再揮安打，敲回羅德的超前分，陳冠宇成為勝投候選人。

但9局下益田直也登板，西武靠保送、失誤和岡田雅利的安打追平比數，陳冠宇的勝投就此飛了，雙方也以4：4打進延長賽。