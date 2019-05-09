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中職／桃猿牛棚缺自信 吳俊良：不好的會過去

2019-05-09 20:01中央社 桃園9日電

桃猿投手教練吳俊良。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
桃猿投手教練吳俊良。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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Lamigo桃猿上週牛棚狀況不佳，桃猿投手教練吳俊良表示，確實看得出來牛棚投手沒有自信，不過他認為這都是過程，不好的都會過去，已經有為他們做心理建設，目前不會調動陣容。

桃猿本季打擊火力仍然兇猛，目前聯盟打擊率、安打數前5名清一色是桃猿球員，團隊打擊率高達3成22，是唯一破3的球隊。不過近期吞下4連敗，現在勝率5成位居第2，落後中信兄弟3.5場勝差。

桃猿上星期牛棚狀況較多，4場比賽牛棚群共掉了12分，包含9分責失，本季到目前為止牛棚防禦率5.20，先發投手防禦率則是3.91，有一段差距。

桃猿投手教練吳俊良表示，「上星期老虎（黃子鵬）真的有點狀況，包括其他牛棚投手也是，看起來已經沒有自信了，會有點怕，心理有壓力，這跟技術沒有關係。」

由於上星期4場比賽皆敗，被中信兄弟橫掃的系列戰中，第一場林柏佑被敲再見全壘打，最後一場則是王躍霖被敲再見安打，吳俊良指出，輸球多少會影響到投手，雖然他們不會說出來，但肢體動作會有些不一樣。

吳俊良提到，這星期二桃猿總教練洪一中有集合本土投手，為他們做心理建設，他說：「今天我也有跟他們做一些心理建設，還有數據上的傳達，我不會放大上星期的結果，投手難免都會遇到。」

吳俊良也說：「不好的都會過去，投手還是要相信自己。」目前桃猿一軍牛棚陣容還不會有變動，不過在二軍的朱俊祥、黃偉晟會是未來的選項，洪聖欽現在則是往先發投手的方向調整中。

牛棚中信兄弟
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