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中職／邱浩鈞調整投球機制 中繼成功進帳速度快

2019-05-09 18:56中央社 桃園9日電

邱浩鈞。 報系資料照
邱浩鈞。 報系資料照
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統一7-ELEVEn獅投手邱浩鈞近期擺脫開季時的低潮，進帳中繼成功的速度相當快。他表示，開季時投球機制不順，從基本功做起後，慢慢找到順暢的動作，目前想增加自己的續航力。

邱浩鈞近幾年皆為獅隊牛棚要角，去年出賽55場，拿下4勝3敗，23個中繼成功，防禦率3.35，奪下最佳中繼投手殊榮，不過邱浩鈞今年開季狀況不穩，4月初曾連續4場比賽失分。

近期邱浩鈞回穩，7場出賽收下6個中繼成功，目前以9次中繼成功暫居聯盟第一。邱浩鈞指出，開季時動作上有點出問題，下半身及上半身的動作連結不起來，投球機制不順。

也因為開季狀況不好，一度讓邱浩鈞自信心下降，他說：「信心不夠對每個選手多少都會有影響。」不過邱浩鈞從基本動作開始調整，他表示，低潮時先從基本功做起，讓身體記憶起最順暢的動作，加上教練的建議，慢慢調整回來。

邱浩鈞也說：「畢竟現在才剛開季，所以心裡不會急，如果爭季冠軍時遇到，可能就會比較擔心，投球機制找到的話，球的威力就不會差太多。」

邱浩鈞從2017年開始，出賽頻率都很高，目前出賽14場，防禦率3.86，他坦言這是現在還要學習的地方，「畢竟要打一整年，想要增加自己的續航力，把身體狀況好的週期拉長。」

統一7-ELEVEn獅
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