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中職／獅隊上半季最後主題日 邀傳奇洋將王漢布雷參加

2019-05-09 13:51中央社 台北9日電

統一邀前洋投王漢回台參加活動。 擷圖自統一官方臉書粉絲團
統一邀前洋投王漢回台參加活動。 擷圖自統一官方臉書粉絲團
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統一7-ELEVEn獅今年為隊史30周年，陸續推出相關系列活動，上半季最後一個主題日為「統一獅傳奇洋將之夜」，邀請以往的洋助人重返台南球場，包括大石彌太郎、王漢、布雷。

獅隊上半季最後一波主題活動，將於6月7、8、9日連續3天端午連假舉行，主題為「榮耀30系列──統一獅傳奇洋將之夜」，當年和隊友們一起為「南霸天」獅隊打下江山的洋助人，在充滿意義的隊史30周年，將重返最熟悉的台南主場。

首日將邀請統一獅首任外籍總教練大石彌太郎擔任開球嘉賓，並舉辦球迷見面簽名會及媒體聯訪活動，透過活動讓球迷一起回憶大石彌太郎帶領獅隊拿下隊史首次二連霸的榮耀時刻。

第二天將邀請傳奇洋將王漢（Jose Nunez Jimenez）回到台南棒球場，王漢1993年拿下中職勝投王，單季22勝仍是聯盟單季最多勝紀錄保持者，1994年勇奪中職防禦率王，1995年拿下防禦率王及三振王，成為統一隊史上最強洋投之一，當日賽前也將規劃簽名會、球迷見面會、媒體訪談。

最後一天將邀請布雷（Tilzon Brito）接力登場，布雷2007、2008年勇奪中職全壘打王，更創造許多輝煌成績，其中連續7場全壘打，是中職紀錄保持人，布雷展現超猛長打能力，擁有中職轟天雷之稱，成為當時球迷看球最大樂趣，當天賽前也將規劃簽名會、球迷見面會、媒體訪談。

中職統一獅王漢
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