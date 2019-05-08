中職／外籍投千局 羅力最速

2019-05-08 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／新北報導



羅力。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊洋投羅力，昨天在新莊主場對中信兄弟隊先發七局只失一分，不但以優質內容奪勝，也成為中職史上最快投滿一千局的外籍投手，悍將隊終場六比一獲勝，本季對戰兄弟前十場搶下七勝。

兄弟前天遭索沙四比○完封，昨天只得一分，這次二連戰幾乎無法破蛋，上半季戰績十八勝一和十一敗仍居榜首，悍將隊十三勝十四敗暫居第三。

羅力三日對統一獅隊投八局，只被揮一支安打，三振十一次寫個人本季單場新高，失一分非自責分卻吞敗，昨再度繳出優質內容，被揮出六支安打、失一分，飆出七次三振，本季第二勝到手。

這一勝也是羅力生涯第七十四勝，還差兩勝追平兄弟象隊退役洋投風神，並列史上第七，他說：「七十四勝紀錄得來不易，很榮幸、但不自滿，還會繼續好好投下去。」

羅力四局上讓詹子賢揮出雙殺打，完成個人在中職第一千局投球，只花一五九場比賽締造這項紀錄，在中職史上排名三，前兩人是陳義信一四一場、謝長亨一四八場。

比賽結束後，羅力特別留下一千局紀念球，他說：「很自豪，希望繼續邁向下一個紀錄，二○一二年來到中職，這個聯盟變得更強更好、打者更有品質，不只第五隊加盟，甚至可以有第六隊。」

悍將隊對Lamigo桃猿、統一獅分別是三勝四敗、三勝七敗，唯獨吃定兄弟，悍將隊總教練陳連宏表示，對戰另兩隊比較不順，尤其對獅隊打得比較悶。