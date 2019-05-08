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中職／羅力留下1千局紀念球 盛讚索沙是新希望

2019-05-08 22:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

羅力締造個人在中職第一千局投球紀錄，特別留下紀念球。記者藍宗標／攝影
羅力締造個人在中職第一千局投球紀錄，特別留下紀念球。記者藍宗標／攝影
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富邦悍將隊洋投羅力2012年來到中職，經過7個球季（2014年轉戰韓職）的打拚，成為現役最資深洋將，今天對中信兄弟隊之戰締造個人第一千局投球紀錄，特別留下這顆紀念球，他說：「很自豪。」

羅力先發7局失1分，以優質內容奪下本季第二勝、生涯第74勝，4局上讓詹子賢揮出雙殺打，完成個人在中職第一千局紀錄，賽後累積1003.1局。

羅力只花159場比賽締造這項紀錄，中職史上排名第三，也是洋將最快，前兩人是陳義信141場、謝長亨148場，他說：「希望繼續邁向下一個紀錄，2012年來到中職，這個聯盟變得更強更好、打者更有品質，不只第五隊加盟，甚至可以有第六隊。」

中職史上最多勝洋投是興農牛隊勇壯，生涯9年投出108勝，羅力還差兩勝追平兄弟象隊風神，並列洋投第二、史上第七，他說：「74勝紀錄得來不易，很榮幸、但不自滿，還會繼續好好投下去。」

悍將隊洋投索沙昨天完封勝兄弟，暫居中職投手三冠王（5勝、防禦率1.50、奪三振62次），羅力表示，跟在他的後面輪值先發不會有壓力，因為是在同一隊，自己的想法是以球隊贏球為主。

羅力說：「索沙是今年中職新希望，帶來不一樣的境界，大家有目共睹。」

中職羅力富邦悍將
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