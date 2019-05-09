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日職／罕見洋將出缺 呂彥青卻錯過黃金時間

2019-05-09 07:00Hiyan

大聯盟累積30支全壘打的馬提（Jefry Marté）是阪神虎隊今年唯一補進的新外籍洋砲。他因為受傷直到4月29日才首度升上一軍，4打數擊出1支安打，不過同一天阪神虎隊將監督矢野燿大拉下的不是近況欠佳的27歲內野手陽川尚將，而是另外一名洋砲納瓦洛（Efren Navarro）。這個調度除了可以看得出矢野監督想要栽培阪神新生代打者的意志，也反映了阪神外援戰力出缺的狀況。

這段時間以來阪神一路都維持登錄3名洋將的狀況，而日本職棒規定一軍最多能登錄4名洋將，可惜的是旅日投手呂彥青一直都沒有補上這個空缺。呂彥青從2018年加盟阪神，今年是第2年球季，但仍然還在苦苦等待一軍初登板的機會。

呂彥青沒能趁阪神洋將少一人的機會衝上一軍實在可惜，錯過這段黃金時間恐怕就要等更久...
呂彥青沒能趁阪神洋將少一人的機會衝上一軍實在可惜，錯過這段黃金時間恐怕就要等更久了。 聯合報系資料照片
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來看看目前阪神的外籍洋將戰力：多利斯（Rafael Dolis）、強森（Pierce Johnson）目前擔綱勝利方程式，已經是阪神不動的牛棚兩大門神。

多利斯今年是加盟阪神第4年，過去兩個球季他都投出單季30救援，2017年以37次救援成功獲得中央聯盟最優秀救援投手獎。去年球季他雖然有32次救援，不過也吞下高達7敗，防禦率2.85也是赴日之後最差。加上投手丘上的守備表現經常令人不敢恭維，自亂陣腳、製造危機。嚴格說來，稱不上是一名「安定的守護神」，因此一度媒體推測有可能終結者換人做做看，由老將藤川球兒「回鍋」。不過今年的多利斯安定感大增，出賽13場拿下6次救援成功，防禦率2.19（※截至5月6日為止），動輒超過155公里的速球以及大幅度落差的指叉球，球威更加精進之外，也比過去幾年穩定，受到阪神教練團信任。

多利斯從2017年起擔任阪神虎終結者，去年雖然遇到些許亂流，但本季他球技更上一層...
多利斯從2017年起擔任阪神虎終結者，去年雖然遇到些許亂流，但本季他球技更上一層樓，狀況已經回穩。 擷圖自維基百科／とらせん攝影
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強森則是阪神今年新外援補強的最大收穫。憑藉著超過150公里的直球，以及獨特軌跡的曲球以及滑球，出賽15場拿下8次中繼成功，還沒有任何失分，如果加上熱身賽，加入日本職棒之後更是已經連續22場無失分，被譽為新的「Mr. Zero」。強森最大的優點是控球能力，15.1局投出18次奪三振，只有2次四壞球保送，三振四壞比高達9.00。阪神今年只花了9,000萬日幣就簽下他，相當物超所值。

洋投這個部分阪神跟其他各隊相比毫不遜色。更何況，他們還可以將另外一個洋投名額用在今年起「不算外籍球員名額的外籍洋投」梅森哲（Randy Messenger）。不過，最大的失算是除了多利斯、強森之外，其他的洋將都遠不如預期。

梅森哲今年在阪神虎已是第10個球季，取得不算外籍球員名額的資格，讓球隊佔了一個洋...
梅森哲今年在阪神虎已是第10個球季，取得不算外籍球員名額的資格，讓球隊佔了一個洋將缺的便宜。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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左投賈西亞（Onelki García）去年在中日龍投出13勝，阪神今年砸下重金以1億7,000萬日幣年薪將他挖角過來，並視為先發的重大支柱。沒想到賈西亞開季之後3場先發都撐不滿5局，3戰各失掉7分，吞下2敗，防禦率高達19.29，4月16日被養樂多KO之後就下二軍調整。馬提直到4月底才升上一軍，打擊率0.231，未來能否適用在日本職棒仍在未定之天。墨西哥洋砲納瓦洛出賽15場，只留下0.209打擊率、2分打點，下二軍調整已經有一段時間。

而在納瓦洛以及賈西亞紛紛遭到抹消下二軍之後，理論上一軍仍有一個外籍球員的名額可以運用。原本這對台灣旅日投手呂彥青來說是一個相當好的機會，可惜阪神一軍整體投手狀況漸入佳境，加上呂彥青自己也沒有投出讓教練團信任的成績（二軍西區聯盟出賽7場，0勝1敗、防禦率6.35），至今仍然沒有獲得一軍初登板的機會。

日本職棒規定一軍最多只能登錄4名洋將（最多3名洋投或3名洋砲），多利斯與強森除非受傷，否則幾乎不可能變動。等到賈西亞調整好，呂彥青等同於錯過了這段「黃金時間」，想要登上一軍更加難上加難。

阪神虎

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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