日職／罕見洋將出缺 呂彥青卻錯過黃金時間

大聯盟累積30支全壘打的馬提（Jefry Marté）是阪神虎隊今年唯一補進的新外籍洋砲。他因為受傷直到4月29日才首度升上一軍，4打數擊出1支安打，不過同一天阪神虎隊將監督矢野燿大拉下的不是近況欠佳的27歲內野手陽川尚將，而是另外一名洋砲納瓦洛（Efren Navarro）。這個調度除了可以看得出矢野監督想要栽培阪神新生代打者的意志，也反映了阪神外援戰力出缺的狀況。

這段時間以來阪神一路都維持登錄3名洋將的狀況，而日本職棒規定一軍最多能登錄4名洋將，可惜的是旅日投手呂彥青一直都沒有補上這個空缺。呂彥青從2018年加盟阪神，今年是第2年球季，但仍然還在苦苦等待一軍初登板的機會。

呂彥青沒能趁阪神洋將少一人的機會衝上一軍實在可惜，錯過這段黃金時間恐怕就要等更久了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

來看看目前阪神的外籍洋將戰力：多利斯（Rafael Dolis）、強森（Pierce Johnson）目前擔綱勝利方程式，已經是阪神不動的牛棚兩大門神。

多利斯今年是加盟阪神第4年，過去兩個球季他都投出單季30救援，2017年以37次救援成功獲得中央聯盟最優秀救援投手獎。去年球季他雖然有32次救援，不過也吞下高達7敗，防禦率2.85也是赴日之後最差。加上投手丘上的守備表現經常令人不敢恭維，自亂陣腳、製造危機。嚴格說來，稱不上是一名「安定的守護神」，因此一度媒體推測有可能終結者換人做做看，由老將藤川球兒「回鍋」。不過今年的多利斯安定感大增，出賽13場拿下6次救援成功，防禦率2.19（※截至5月6日為止），動輒超過155公里的速球以及大幅度落差的指叉球，球威更加精進之外，也比過去幾年穩定，受到阪神教練團信任。

多利斯從2017年起擔任阪神虎終結者，去年雖然遇到些許亂流，但本季他球技更上一層樓，狀況已經回穩。 擷圖自維基百科／とらせん攝影 分享 facebook

強森則是阪神今年新外援補強的最大收穫。憑藉著超過150公里的直球，以及獨特軌跡的曲球以及滑球，出賽15場拿下8次中繼成功，還沒有任何失分，如果加上熱身賽，加入日本職棒之後更是已經連續22場無失分，被譽為新的「Mr. Zero」。強森最大的優點是控球能力，15.1局投出18次奪三振，只有2次四壞球保送，三振四壞比高達9.00。阪神今年只花了9,000萬日幣就簽下他，相當物超所值。

洋投這個部分阪神跟其他各隊相比毫不遜色。更何況，他們還可以將另外一個洋投名額用在今年起「不算外籍球員名額的外籍洋投」梅森哲（Randy Messenger）。不過，最大的失算是除了多利斯、強森之外，其他的洋將都遠不如預期。

梅森哲今年在阪神虎已是第10個球季，取得不算外籍球員名額的資格，讓球隊佔了一個洋將缺的便宜。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

左投賈西亞（Onelki García）去年在中日龍投出13勝，阪神今年砸下重金以1億7,000萬日幣年薪將他挖角過來，並視為先發的重大支柱。沒想到賈西亞開季之後3場先發都撐不滿5局，3戰各失掉7分，吞下2敗，防禦率高達19.29，4月16日被養樂多KO之後就下二軍調整。馬提直到4月底才升上一軍，打擊率0.231，未來能否適用在日本職棒仍在未定之天。墨西哥洋砲納瓦洛出賽15場，只留下0.209打擊率、2分打點，下二軍調整已經有一段時間。

而在納瓦洛以及賈西亞紛紛遭到抹消下二軍之後，理論上一軍仍有一個外籍球員的名額可以運用。原本這對台灣旅日投手呂彥青來說是一個相當好的機會，可惜阪神一軍整體投手狀況漸入佳境，加上呂彥青自己也沒有投出讓教練團信任的成績（二軍西區聯盟出賽7場，0勝1敗、防禦率6.35），至今仍然沒有獲得一軍初登板的機會。

日本職棒規定一軍最多只能登錄4名洋將（最多3名洋投或3名洋砲），多利斯與強森除非受傷，否則幾乎不可能變動。等到賈西亞調整好，呂彥青等同於錯過了這段「黃金時間」，想要登上一軍更加難上加難。