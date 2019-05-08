12強賽／教頭預定下周出爐？ 馮勝賢：還在協調

2019-05-08 15:49 中央社 台北8日電



12強賽教頭下周確定？ 報系資料照片 分享 facebook 體育署長高俊雄今天表示，中華職棒預計13日召開選訓會議，12強賽總教練人選將出爐，不過選訓委員仍未到位，中職祕書長馮勝賢表示，這次組成與過去不同，還在協調中。

體育署長高俊雄今天前往立法院，針對備戰2020東京奧運相關事宜接受備詢，民進黨籍立委蘇巧慧指出，中華棒球代表隊年底將出征12強賽，這也是攸關奧運門票的重要賽事，但至今中華隊籌組進度停擺，對此高俊雄說，中職下週一（13日）將召開會議，會後總教練人選也可望出爐。

蘇巧慧也質疑，中職的選訓委員至今仍未定案，又該如何遴選總教練，高俊雄則透露，目前各方人馬仍在角力，不過他有信心中華棒球代表隊的總教練人選，應能如期公布。

中華職棒秘書長馮勝賢表示，由於這次是由中職主導組、訓、參賽，教練和選手組成都是以中職為主，選訓委員組成跟過去會有差異，與各球團代表都要有共識，決策一定要經過球團高層，目前還在協調。

至於總教練人選，馮勝賢指出，現在都在協商，等一切到位後會一併公布。他也強調，專業面向包括情蒐都在進行，進度沒有停擺。

高俊雄今天在立法院也提到，13日第5隊味全龍加盟案，會與選訓會議在同天處理，馮勝賢說明，自己是負責中華隊的部分，第5隊則是由中職副秘書長王惠民負責，因此不會有衝突，兩者也沒有關聯。

中華職棒1月底與中華棒球協會簽訂協議，未來一級賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽等由職業選手為主體的相關國際比賽），包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導、棒協協助，不過這次12強仍由棒協主辦，中職負責組、訓、參賽。