親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

運動筆記準媽媽可以運動嗎？當然需要，但須注意＿＿＿＿何信言老師的跑步小細節5-為何賽前4小時吃會更好
健行筆記【中央尖】人生中爬過最困難的百岳 溯溪、攀爬、高繞樣樣來往山的方向（登山影片分享）
NBA今日最佳球員- Nikola Jokic (5月8日)今日五大好球 (5月8日)

12強賽／教頭預定下周出爐？ 馮勝賢：還在協調

2019-05-08 15:49中央社 台北8日電

12強賽教頭下周確定？ 報系資料照片
12強賽教頭下周確定？ 報系資料照片
分享
體育署長高俊雄今天表示，中華職棒預計13日召開選訓會議，12強賽總教練人選將出爐，不過選訓委員仍未到位，中職祕書長馮勝賢表示，這次組成與過去不同，還在協調中。

體育署長高俊雄今天前往立法院，針對備戰2020東京奧運相關事宜接受備詢，民進黨籍立委蘇巧慧指出，中華棒球代表隊年底將出征12強賽，這也是攸關奧運門票的重要賽事，但至今中華隊籌組進度停擺，對此高俊雄說，中職下週一（13日）將召開會議，會後總教練人選也可望出爐。

蘇巧慧也質疑，中職的選訓委員至今仍未定案，又該如何遴選總教練，高俊雄則透露，目前各方人馬仍在角力，不過他有信心中華棒球代表隊的總教練人選，應能如期公布。

中華職棒秘書長馮勝賢表示，由於這次是由中職主導組、訓、參賽，教練和選手組成都是以中職為主，選訓委員組成跟過去會有差異，與各球團代表都要有共識，決策一定要經過球團高層，目前還在協調。

至於總教練人選，馮勝賢指出，現在都在協商，等一切到位後會一併公布。他也強調，專業面向包括情蒐都在進行，進度沒有停擺。

高俊雄今天在立法院也提到，13日第5隊味全龍加盟案，會與選訓會議在同天處理，馮勝賢說明，自己是負責中華隊的部分，第5隊則是由中職副秘書長王惠民負責，因此不會有衝突，兩者也沒有關聯。

中華職棒1月底與中華棒球協會簽訂協議，未來一級賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽等由職業選手為主體的相關國際比賽），包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導、棒協協助，不過這次12強仍由棒協主辦，中職負責組、訓、參賽。

中職世界棒球12強馮勝賢
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

12強賽／中華棒球隊教頭難產 立委促盡速決定

2019-05-08 15:32

中職／躲過三振後開轟 胡金龍：那球可好可壞

2019-05-07 23:27

中職／索沙完封兄弟成功 教頭：因球數未破百

2019-05-07 23:24

中職／中信兩教練同時進場 陳連宏質疑暫停數

2019-05-07 22:49

中職／好球帶較寬 胡金龍首轟出爐慢一拍

2019-05-07 22:20

中職／捕手搭配「來電」完封 索沙：一切照計畫

2019-05-07 22:06

中職／悍將索沙首完封 兄弟中止6連勝

2019-05-07 21:39

中職／父親王光輝場場叮嚀 王威晨找回手感

2019-05-07 18:46

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

中職／側腹斜肌拉傷休四周 高國輝下放二軍

2019-05-07 17:54

中職／猿求季冠軍5連霸 大象要攔路

2019-05-06 23:44

中職／兄弟36轟穩居龍頭 一分差比賽很會贏

2019-05-06 20:01

桃園支持三級棒運 將推動民間版棒球發展基金會

2019-05-06 18:42

中職／兄弟挑戰7連勝 悍將三冠王索沙不好惹

2019-05-06 18:12

中職／年度選秀會7月1日登場 味全龍握有狀元籤

2019-05-06 17:49

中職／兄弟比去年同期多11勝 有望破猿隊霸業

2019-05-06 16:58

中職／知念廣彌遭獅隊解約 來台尋夢之旅告終

2019-05-06 16:22

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／暴龍大勝76人聽牌 林書豪替補飆三分球

2019-05-08 10:50

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA／厄文低迷成箭靶 球評稱綠衫軍已不想留人

2019-05-08 11:27

NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

MLB／田中罕見咆嘯隊友 洋基靠再見安逆轉水手

2019-05-08 11:32

NBA／金塊約柯奇準雙20 主場大破拓荒者聽牌

2019-05-08 13:10

NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

歐冠盃／實現7%機率 利物浦4球逆轉巴薩晉決賽

2019-05-08 06:54

NBA／暴龍聽牌 76人主帥讚雷納德如布萊恩

2019-05-08 12:08

羽球／「世界球后」戴資穎超殺 預告攻佔台北101

2019-05-07 18:34

NBA／利物浦驚奇逆轉巴薩 詹姆斯推特讚嘆

2019-05-08 12:24

MLB／大谷復出扛第3棒 天使：每場先發DH

2019-05-08 06:14

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09

SBL／台啤場邊尬星光 林志傑、劉錚現身助陣

2019-05-07 20:06

NBA／76人遭暴龍狂電 巴特勒：徹底輸了

2019-05-08 14:54

歐冠盃／巴薩恥辱出局 蘇亞雷斯：防守如兒戲

2019-05-08 09:05

NBA／火箭捍衛主場關鍵 哈登：封鎖浪花兄弟

2019-05-07 23:35

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

MLB／打擊頭盔一直掉 大谷解釋：不是我的尺寸

2019-05-08 11:56

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

中職／中信兩教練同時進場 陳連宏質疑暫停數

2019-05-07 22:49

中職／捕手搭配「來電」完封 索沙：一切照計畫

2019-05-07 22:06

NBA／系列賽5戰攻173分 雷納德創暴龍隊史紀錄

2019-05-08 13:35

日職／王柏融先待二軍 最快14日回一軍戰樂天

2019-05-08 07:57

羽球全團賽／來看戴資穎！ 甲組賽事眾星雲集

2019-05-07 18:47

中職／索沙完封兄弟成功 教頭：因球數未破百

2019-05-07 23:24

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-08 13:02

中職／悍將索沙首完封 兄弟中止6連勝

2019-05-07 21:39

NBA／嫌復仇者聯盟4太無聊 湯神沒看完就閃人

2019-05-08 14:38

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-08 10:30

MLB／柳賢振完封勇士 本季三振保送比太驚人

2019-05-08 13:34

中職／父親王光輝場場叮嚀 王威晨找回手感

2019-05-07 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top