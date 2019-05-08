12強賽／中華棒球隊教頭難產 立委促盡速決定

2019-05-08 15:32 台灣醒報 台北報導



民進黨立委張廖萬堅呼籲體育署盡快決定中華隊總教練人選，以利後續事項安排。 報系資料照 分享 facebook

「原本說4月中，中華成棒總教練人選就會出來，要拖到什麼時候？」民進黨立委張廖萬堅8日質疑，攸關奧運資格的12強棒球賽11月就要開打了，國家隊總教練人選怎麼還沒出來？體育署長高俊雄則回應，之前是因為在處理第5隊的籌組而耽誤，預計會在13日的球隊領隊會議中提出總教練人選。

不要再節外生枝

民進黨立委蘇巧慧表示，棒球是全國民眾關注的焦點，可是現在12強賽程都已經出來，也確定會在台灣打了，而原本中華職棒跟棒協好不容易在1月底簽署協議，決定好總教練的遴選方式與4月中的期程，怎麼會過了這麼久都還沒執行？這樣會不會影響到相關的籌備工作？

張廖萬堅也強調，這次奧運棒球只有6隊能參加，扣除地主日本後就只剩5隊，而之後的12強棒球賽會取2個名額，如果中華隊沒有辦法在12強中取得參賽資格，還要拖到之後的6搶1資格賽，比賽會越來越難打，如果不提早確定總教練，接下來徵召球員、移地訓練等計畫都無法進行，他呼籲體育署要儘速決定，避免節外生枝。

領隊會議見真章

對此，高俊雄回應表示，他詢問過中華職棒秘書長馮勝賢，表示遴選委員也在挑選中，一切需要等到13日中職其他各隊領隊討論味全加盟、中職選秀等議題時，同時召開組訓委員會，才能決定中華隊總教練人選。

另外他提到，雖然球隊教練、球員徵召部份還沒處理，不過體育署在先前已經撥經費成立棒球情蒐部門，也在12強賽程出爐後，針對主要對手展開情蒐的工作，球員徵召跟組訓部分等總教練人選出爐後，中職與棒協就會開始進行後續規劃。

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