中職／完封成功！索沙斬斷兄弟連勝

2019-05-07 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／新北報導



索沙演出生涯首次完封勝。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊洋投索沙昨天用九十八球投出完封勝，幫助球隊以四比○獲勝，中止中信兄弟隊六連勝，索沙表示：「跟捕手林宥穎的搭配很來電，一切都按照計畫進行。」

索沙前六局僅因兩次四壞保送讓對手上壘，直到第七局才被周思齊敲出安打，九局上再被代打的林書逸敲安，總計九局被敲兩安，無失分，送出七次三振，悍將總教練陳連宏表示：「因為沒有失分，球數也未破百，所以讓他挑戰完封。」

索沙在中職首戰就是八局完投，不過完封還是第一次，而且靠著隊友守備幫忙，僅面對廿八個打席；他雖遺憾被敲出兩支安打，不過被敲安前，並不知自己正處於無安打比賽狀態。

悍將守備有兩次雙殺演出，打線敲出十支安打，加上胡金龍的陽春砲，全場攻下四分，索沙表示：「球隊化學效應很好，大家都很投入，也有熱忱，如果能夠保持下去，就能前往下一個目標。」

本季對戰兄弟四場，索沙投出三勝，共投卅一局、失三分，防禦率僅○點八七，他認為對上積極進攻的兄弟必須特別小心，「要控制好進壘點，並搭配內外角交錯，一點點不謹慎就會被對方狙擊。」

兄弟投手萊福力也繳出六局失三分、兩分自責，被敲七安，送出九次三振的優質先發，但吞下敗投；索沙表示，不會特別注意對方投手，不過只要雙方做好自己的工作，就會是一場好的投手對決。