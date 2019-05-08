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中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00Tzuyi

今年球季傷兵問題，是美職及中職共同的話題，除了旅美好手林子偉外，兩聯盟的傳統勁旅紐約洋基隊及統一獅，主力球員幾乎都躺在傷兵名單中。洋基隊目前名單共有12人，包含賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）、塞佛里諾（Luis Severino）、巴坦希斯（Dellin Betances）等。統一獅更是幾乎雙倍的人數，包含羅里奇、陳傑憲陳鏞基、吳桀睿、鄭鎧文等，超過20名球員有傷。

天有不測風雲，球員受傷在所難免，這不只是球隊及球員的事，聯盟應該協助制訂補救規則...
天有不測風雲，球員受傷在所難免，這不只是球隊及球員的事，聯盟應該協助制訂補救規則，盡量減少傷兵對比賽精彩度的衝擊。 聯合報系資料照片
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面對傷兵問題，許多評論開始質疑是否體能訓練出了問題。過去大部分的傷痛，通常發生在六月以後，天氣炎熱造成水份流失較快，加上球季中累積一定的疲勞，容易造成球員受傷。不過現在球季才開始不到兩個月，球員應當還未到容易不適的體能撞牆期，實際上許多傷兵還是屬外力造成。

除了為什麼受傷之外，還有一個人手不足的問題，統一獅目前就遭遇幾乎快排不出先發的困難，他們無法在一二軍都排出正常的九棒，即使排出來也不是最佳陣容。像是潘武雄、唐肇廷就必須帶傷上陣，陳重羽則必須發揮多功能性轉戰外野，才能讓球隊順利比賽，而板凳席替補更是嚴重短缺。

陳重羽是獅隊好不容易找到的高志綱接班人，卻因應人手不足要去守外野，這並不是球迷所...
陳重羽是獅隊好不容易找到的高志綱接班人，卻因應人手不足要去守外野，這並不是球迷所樂見的調度。 聯合報系資料照片
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統一獅目前排出的陣容，除了對戰有嚴重恐獅症的富邦悍將以外，其他比賽幾乎慘不忍睹。但富邦主要是打擊串聯能力不佳，得點圈打不回來所致，統一則是排出罕見的一成打擊率打線。他們近10場得到21分，平均每場只能2.1分，取得3勝都是贏富邦，其中2場還是靠投手完封，分別以2:0及1:0險勝，打線毫無競爭力可言。

然而面對這樣的窘境，身在中華職棒的統一獅，除了交易球員外，快速改善的方法並不多。然而中職交易市場不興盛，早已呈現停擺狀態，各隊寧願把主將冰在二軍，也不會輕易資敵，這條路完全行不通。同樣遭遇傷兵問題的紐約洋基隊，除了用現金交易跟印地安人換到梅賓（Cameron Maybin）外，他們也用其他方法解決了人手問題，主因就出在聯盟的制度差異。

美國職棒大聯盟除了交易外，球隊在球季中也可以自由簽下球員，因此洋基在四月陸續簽下自由球員潘寧頓（Cliff Pennington）、莫里森（Logan Morrison）、米勒（Brad Miller）。目前三人都在3A，主要是他們沒有完整春訓，可讓他們先熱熱身並融入團隊，再把小聯盟準備好的球員升上大聯盟。

洋基在主力球員受傷之後，從小聯盟調上來的球員如三壘手厄謝拉(左)和游擊手艾斯特拉...
洋基在主力球員受傷之後，從小聯盟調上來的球員如三壘手厄謝拉(左)和游擊手艾斯特拉達(右)表現中規中舉，維持住球隊戰力。 美聯社
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雖然中職已經放寬球員登錄期限到八月，但是依然有60人上限名單的枷鎖，即使目前各隊都還有些缺額，但是因為仍有諸多限制，因此球隊多會把名額留待季中選秀後一併進行球員調度。像統一目前還有5個名額，他們寧願咬牙苦撐，並沒有從自由市場找人。

有無補強的兩者差異，就會反映在戰績上，紐約洋基隊至今仍具競爭力，目前暫居美聯東區第二，勝場只比去年同期少4場。然而統一獅隊勝場比去年少6場，但別忘了中職只有四隊，因此他們從去年頗具競爭力的球隊，慘成墊底球隊，成為眾家討論的焦點。

球員無法在最習慣的位置出賽，又或是無法排出做好準備的球員，實際上都可能造成球員不適，就會無限輪迴的受傷。另一方面，球迷無法享受刺激精采的比賽。無論對球隊、球員、球迷都是皆輸的局面，因此傷兵問題無解的情況下，聯盟應該考慮放寬60人名單限制，讓球隊人力安排更靈活，讓比賽更好看。

統一獅陳傑憲陳鏞基鄭鎧文

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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