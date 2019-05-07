中職／捕手搭配「來電」完封 索沙：一切照計畫

2019-05-07 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將先發投手索沙完封兄弟，完成生涯首次完投勝。記者侯永全／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊先發投手索沙今天用98球投出完封勝，幫助球隊以4：0獲勝，也中止中信兄弟的六連勝，索沙表示：「今天跟捕手林宥穎的搭配很來電，一切都按照計畫進行，遺憾是有被敲兩支安打，除此之外一切都很好。」

索沙前六局僅因兩次四壞保送讓對手上壘，直到第七局才被周思齊敲出安打，九局上再被代打的林書逸敲安，總計九局被敲兩安，無失分，送出七次三振，悍將總教練陳連宏表示：「因為沒有失分，球數也未破百，所以讓他挑戰完封。」

索沙中職首戰就是八局完投，不過完封還是生涯首第一次，而且靠著隊友守備幫忙，僅面對28個打席，索沙表示：「被打的當下才知道原本是無安打比賽。」

索沙的表現固然壓制打者，不過悍將守備也有兩次雙殺演出，打線敲出十支安打，加上胡金龍的陽春砲，攻下四分支援，索沙表示：「今天球隊化學效應很好，大家都很投入，如果能夠保持下去，就能前往下一個目標。」

索沙對戰兄弟四場投出三勝，防禦率更僅有0.87，他表示：「中職打者都很積極，對上兄弟這種積極進攻的球隊，必須特別小心，控制好進壘點，並搭配內外角交錯，一點點不謹慎就會被對方狙擊。」

兄弟投手萊福力也繳出六局失三分、兩分自責，被敲七安，送出九次三振的優質先發，但吞下敗投；索沙表示，不會特別注意對方投手，只要雙方做好自己的工作，就會是一場好的投手對決，不然中職比賽時間有點太長。