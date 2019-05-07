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影／悍將索沙完封兄弟

2019-05-07 21:49聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰六連勝的中信兄弟，富邦悍將先發投手索沙主投九局，僅被兄弟隊擊出兩支安打，不僅完封兄弟打者，也完成生涯首次完封勝，獲選單場最有價值球員；富邦悍將第三棒胡金龍在四局下擊出陽春全壘打，終場富邦悍將以4比0力退挑戰七連勝的中信兄弟隊。

索沙賽後表示，希望能幫助悍將隊奪下總冠軍，引起現場球迷一片歡呼聲

富邦悍將先發投手索沙完封兄弟，完成生涯首次完投勝。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手索沙完封兄弟，完成生涯首次完投勝。記者侯永全／攝影
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富邦悍將隊胡金龍在四局下擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊胡金龍在四局下擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
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富邦悍將中信兄弟胡金龍
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