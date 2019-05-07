影／悍將索沙完封兄弟

2019-05-07 21:49 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



富邦悍將今晚在新莊主場迎戰六連勝的中信兄弟，富邦悍將先發投手索沙主投九局，僅被兄弟隊擊出兩支安打，不僅完封兄弟打者，也完成生涯首次完封勝，獲選單場最有價值球員；富邦悍將第三棒胡金龍在四局下擊出陽春全壘打，終場富邦悍將以4比0力退挑戰七連勝的中信兄弟隊。