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中職／父親王光輝場場叮嚀 王威晨找回手感

2019-05-07 18:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王威晨。 資料照(CPBL官網)
王威晨。 資料照(CPBL官網)
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中信兄弟最近六連勝，王威晨在這段期間也剛好連續六場敲出安打，打擊率從1成93回升到2成31，找回手感的功臣除了球隊學長、教練的幫助，家裡也還有一位個人教練場場緊盯，王威晨表示：「爸爸每天都會傳訊息給我，告訴我哪裡可以調整。」

王威晨的父親是曾效力兄弟象15年的超級球星王光輝，去年繳出3成35的王威晨，今年開季陷入低潮，每天比完賽回到休息室，打開手機一定會看到王光輝來訊「叮嚀」。

面對父親緊盯，王威晨有時會僅用貼圖簡單回覆，他說：「爸媽都是這樣吧，比較關心，有時會叫我去看影片，不過旁觀者清，他的建議確實有幫助。」

去年打出生涯年，王威晨今年成為各隊關注重點，他確實感覺對手在布陣、投捕策略上跟去年有所不同，「有些打得好的球剛好被接到，教練曾經跟我一對一聊過這個狀況。」

面對低潮，王威晨靠揮棒去排除不好的感覺，「揮棒就像洗澡一樣，每天都要做，重點不是時間長短，是要找到好的感覺，目前手感有好一點，就繼續下去。」

中信兄弟上個月曾經打出七連勝，目前正處於六連勝，以18勝1和9敗的戰績排名中職第一，王威晨說：「球隊氣氛真的很不一樣，這是我職棒第一次的體驗，這樣的經驗很不錯。」即使不再穩定擔任先發，王威晨說：「就算代跑也可以幫助球隊，只要贏球就開心。」

王威晨中信兄弟中職
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