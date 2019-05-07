王貞治盃青棒／竹市基層球隊健全 青棒競爭力逐漸增強

2019-05-07 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



竹市王志煊完投7局、失1分。記者婁靖平／攝影 分享 facebook

最新比分及賽程

新竹市（成德高中）在王貞治盃青棒賽的賽程結束，但實力已逐年提升，不再是容易對付的球隊，總教練蔡丞賢認為，這是三級棒球健全、完整訓練後的結果。

竹市在敗部最後一戰以0：1輸給台東縣（台東體中），先發投手王志煊完投7局，被擊出5支安打、投出5次三振、兩次保送，發揮不錯的壓制力。

這場比賽對竹市而言，輸得可惜，蔡丞賢說：「沒有很滿意，不少機會都沒把握住，運氣在我們這邊沒掌握好，就跑到對方去了。」

蔡丞賢覺得，竹市球員個別和其他球隊比，不會差太多，「但在關鍵時刻的心態還是有些薄弱，需要繼續歷練」。

竹市近兩年在國內青棒賽的表現不錯，蔡丞賢說：「主要是成德國中可以銜接上來，有一個完整的訓練系統，選手可以相處6年，會有很大的加分作用。」

竹市少棒發展逐年熱絡，西門、民富等國小在基層訓練都投入很多心血，三級棒球的訓練環境開始扎實，蔡丞賢說：「到了青棒，就是金字塔頂端，每年可以找出15到20位值得栽培的選手。」