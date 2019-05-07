親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高雄泰興書局火警1死3傷 死者一家人幾乎全是義消

大選抹紅戰再起 韓國瑜、郭台銘的兩岸主張挺得過圍剿嗎？

運動筆記體重曾經破百的我，如今完成了超鐵226K比多巴胺更迷人的心流狀態
健行筆記水漾森林小記錄，垃圾量多到驚人阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅
NBA賽事懶人包 (5月6日)賽事精華- 金塊 vs. 拓荒者 (5月6日)

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00福耳

今年日職賽程已進行到約1/4，除了資深球員外，有不少新人也在一軍取得一席之地，其中更是有幾位已交出優異成績，成為球隊不可或缺的主力，當中最令人眼睛一亮的就是養樂多的村上宗隆，雖然今年仍有超過百場比賽要打，但村上的驚人表現，讓年度新人王的話題從現在就開始被討論，先來看看村上本季至今的表現。

村上宗隆是養樂多17年的第一指名，上季就有在一軍出賽的紀錄，12個打數只有1支安打，打擊率不到一成，但那支安打就是全壘打，只有14個打席讓他仍保有新人王資格。去年季後被派遣來台灣參加冬盟，19場出賽，打擊率只有2成24，打出4轟，以15分打點拿下打點王，是去年冬盟長程火力發揮最好的球員。

村上宗隆在去年冬季聯盟展現長打實力，並拿下打點王，新球季也受到了養樂多的重用。 ...
村上宗隆在去年冬季聯盟展現長打實力，並拿下打點王，新球季也受到了養樂多的重用。 聯合報系資料照片
分享

村上從今年熱身賽開始就維持不錯的打擊威力，4轟、12分打點是全隊最多，開季至今33場比賽全勤，只有一場沒有先發，打擊率雖然還不到2成5，但昨晚打出2分打點全壘打後，全壘打已來到9轟，超越前輩巴倫汀(Wladimir Balentien)的8轟，是全隊最多，24分打點則是次高，在整個央聯，村上的全壘打及打點也是前三名，他的長程火力輸出是養樂多今年能夠在一開季就衝上前段班的關鍵之一，如果以這種量產速度下去計算，他本季能夠打出超過35轟，將會繼94年的松井秀喜後，再度有人在高中畢業加入職棒的第二年就打出超過20轟，會是央聯新人王的最有力的候補人選。

村上宗隆從熱身賽開始就火力全開，本季至今33場比賽就打出8支全壘打及9支二壘安打...
村上宗隆從熱身賽開始就火力全開，本季至今33場比賽就打出8支全壘打及9支二壘安打，長打率高達.541。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影
分享

阪神的近本光司是去年的第一指名，村上在打者部分的最大對手，他與村上的打擊型態不同，屬於高打擊率、中距離砲火及速度快的打者，至今只缺席過一場，是阪神打線上的開路先鋒，出賽32場，打擊率高達3成16，與37支安打同在央聯排第五，4轟及18分打點也算不錯，另外值得一提的是他的腳程，目前已經跑出10次盜壘，名列聯盟第一，守備方面的表現也十分穩定，表現讓人想到阪神昔日的看板人物赤星憲広，如果他能拿下盜壘王，外加高打擊率及10轟左右的成績，那在新人王的競爭上會加分不少。

今年要挑戰四連霸的廣島，開季後有很長一段時間在後段班沈浮，當時隊上的幾名主力先發投手都呈現不穩的狀態，反而是3年級生床田寛樹異軍突起，成為了廣島先發的救世主。床田在新人年曾在一軍先發3場，拿下1勝1敗5.19防禦率的成績，上季因開刀復健而完全沒有一軍出賽紀錄，今年同樣從春訓時就交出穩定的表現，因此在開幕第二戰就被派上先發，該場比賽投了5.1局丟掉4分吞下敗投，不過接下來的5次先發，床田都投出優質先發，個人目前四連勝中，1.55的防禦率、4勝及5場優質先發都在央聯排第二，38次三振則排第五，是廣島戰績近期能慢慢上升的原因之一。

床田寛樹過去只有在2017年在一軍先發3場，本季他從春訓就能把握住機會，開季至今...
床田寛樹過去只有在2017年在一軍先發3場，本季他從春訓就能把握住機會，開季至今拿下4勝1敗、防禦率1.55的好成績。 擷圖自維基百科／HKT3012攝影
分享

除了近本及床田之外，村上的對手還有巨人的高橋優貴及阪神的守屋功輝，高橋目前已進入巨人的固定先發輪值，防禦率在2左右且也有3勝；守屋則以中繼為主，出賽13場，防禦率也不到2，但兩人的表現如要與村上競爭，可能還要多加把勁。另外值得一提的是村上今年才19歲，年輕且潛力無窮，不但預約新人王，更有可能成為下一個世代的日本隊主砲！

養樂多

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

中職／猿求季冠軍5連霸 大象攔路

2019-05-06 23:44

中職／兄弟36轟穩居龍頭 1分差比賽很會贏

2019-05-06 20:01

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

日職／陽岱鋼首安進帳打點 坂本雙響砲轟垮橫濱

2019-05-06 19:04

中職／兄弟挑戰7連勝 悍將三冠王索沙不好惹

2019-05-06 18:12

中職／年度選秀會7月1日登場 味全龍握有狀元籤

2019-05-06 17:49

中職／兄弟比去年同期多11勝 有望破猿隊霸業

2019-05-06 16:58

中職／知念廣彌遭獅隊解約 來台尋夢之旅告終

2019-05-06 16:22

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

中職／「感謝教練相信我」 獅隊買嘉儀致勝擊

2019-05-06 00:01

中職／「抗壓性還滿好的」 王勝偉再見安

2019-05-05 23:59

中職／兩分打點安打KO悍將 買嘉儀MVP等好久

2019-05-05 18:40

中職／王勝偉再見二壘打退猿 兄弟6連勝

2019-05-05 18:07

企業歸隊帶動職棒 虎、鷹也能有機會重生嗎？

2019-05-01 07:00

中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34

中職／近半企業頂多玩5年 新球團的美麗與哀愁

2019-04-30 07:00

日職／比美一朗的男人 青木瞄準令和初打擊王

2019-04-30 07:00

日職／央聯左投超強 王柏融在交流戰有重大考驗

2019-04-29 07:00

日職／票房、戰績要哪項？ 松坂帶給中日的煩惱

2019-04-25 07:00

中職／本土不缺長打火力 補強可找守備型洋將

2019-04-25 07:00

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

日職／捕手與強打的距離 森友哉用球棒來縮短

2019-04-23 07:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／G3裁判報告 哈登最後進球是進攻犯規

2019-05-06 10:14

NBA／暴龍雷納德主宰戰局 羅瑞：想起姚明

2019-05-06 11:09

NBA／柯瑞G3後生氣了 勇士樂見反彈

2019-05-06 09:07

NBA／賽後記者會搞笑插曲 約柯奇扯掉麥克風

2019-05-06 13:44

NBA／「兩個杜蘭特」收放自如 勇士最大利器

2019-05-06 17:30

NBA／約柯奇大三元壓拓荒者 金塊扳平戰局

2019-05-06 09:49

NBA／雷納德數據驚人 魔術強森：他統治系列賽

2019-05-06 12:54

中職／兄弟比去年同期多11勝 有望破猿隊霸業

2019-05-06 16:58

中職／知念廣彌遭獅隊解約 來台尋夢之旅告終

2019-05-06 16:22

MLB／隨隊記者透露好消息 林子偉傷沒預期嚴重

2019-05-06 10:59

NBA／身體不適徹夜難眠 安比德：這不是我

2019-05-06 12:21

NBA／綠衫軍利多 史馬特G4有望歸隊

2019-05-06 08:15

MiLB／黃暐傑下放3A 但被教頭評價有趣

2019-05-06 14:38

NBA／約柯奇連兩戰大三元 季後賽史上第7人

2019-05-06 14:46

MLB／塞佛里諾明星賽前回不來 洋基雨中裁定勝

2019-05-06 11:46

中職／兄弟挑戰7連勝 悍將三冠王索沙不好惹

2019-05-06 18:12

MLB／功夫熊貓盜壘、開轟又登板無失分 114年來第一人

2019-05-07 05:41

中職／年度選秀會7月1日登場 味全龍握有狀元籤

2019-05-06 17:49

NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-06 09:40

NBA／喊話西蒙斯、安比德更強勢 巴特勒：別傳球

2019-05-06 21:32

日職／宋家豪阻擋西武反撲 樂天終止4連敗

2019-05-06 15:49

全羽錦／台灣最大咖都要來 5月11日苗栗巨蛋競技

2019-05-06 14:46

MLB／黃暐傑對左右打數據差不多 遊騎兵教頭：奇特

2019-05-06 20:03

中職／兄弟36轟穩居龍頭 1分差比賽很會贏

2019-05-06 20:01

日職／陽岱鋼首安進帳打點 坂本雙響砲轟垮橫濱

2019-05-06 19:04

姚明上身砍39分 雷納德打傻76人

2019-05-06 23:41

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

MLB／紅襪本周前進白宮見川普 教頭和MVP都不去

2019-05-06 10:17

MLB／傷癒首場先發就致勝轟 葉力奇第15發出爐

2019-05-06 08:57

MLB／布萊恩滿貫砲 小熊7連勝拉下紅雀國中登頂

2019-05-06 13:12

陽岱鋼首局搶分 巨人大勝

2019-05-06 23:50

MLB／天使總管信心加持 大谷9天內客場復出

2019-05-06 09:36

NFL╱為爭冠願少拿薪 布雷迪：反正老婆會賺錢

2019-05-06 17:16

MLB／今日戰績表 教士瑞福洛再見滿貫砲痛擊道奇

2019-05-06 17:03

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

高球／劉嬿選拔賽並列第一 獲美國女子公開賽資格

2019-05-06 21:19

中職／猿求季冠軍5連霸 大象攔路

2019-05-06 23:44

TOTO盃少棒／劉承佑三分安打逆轉 新北進冠軍賽

2019-05-06 13:02

馬德里女網／努力訓練為這一刻 大坂直美開胡

2019-05-06 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top