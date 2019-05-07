日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

今年日職賽程已進行到約1/4，除了資深球員外，有不少新人也在一軍取得一席之地，其中更是有幾位已交出優異成績，成為球隊不可或缺的主力，當中最令人眼睛一亮的就是養樂多的村上宗隆，雖然今年仍有超過百場比賽要打，但村上的驚人表現，讓年度新人王的話題從現在就開始被討論，先來看看村上本季至今的表現。

村上宗隆是養樂多17年的第一指名，上季就有在一軍出賽的紀錄，12個打數只有1支安打，打擊率不到一成，但那支安打就是全壘打，只有14個打席讓他仍保有新人王資格。去年季後被派遣來台灣參加冬盟，19場出賽，打擊率只有2成24，打出4轟，以15分打點拿下打點王，是去年冬盟長程火力發揮最好的球員。

村上宗隆在去年冬季聯盟展現長打實力，並拿下打點王，新球季也受到了養樂多的重用。 聯合報系資料照片 分享 facebook

村上從今年熱身賽開始就維持不錯的打擊威力，4轟、12分打點是全隊最多，開季至今33場比賽全勤，只有一場沒有先發，打擊率雖然還不到2成5，但昨晚打出2分打點全壘打後，全壘打已來到9轟，超越前輩巴倫汀(Wladimir Balentien)的8轟，是全隊最多，24分打點則是次高，在整個央聯，村上的全壘打及打點也是前三名，他的長程火力輸出是養樂多今年能夠在一開季就衝上前段班的關鍵之一，如果以這種量產速度下去計算，他本季能夠打出超過35轟，將會繼94年的松井秀喜後，再度有人在高中畢業加入職棒的第二年就打出超過20轟，會是央聯新人王的最有力的候補人選。

村上宗隆從熱身賽開始就火力全開，本季至今33場比賽就打出8支全壘打及9支二壘安打，長打率高達.541。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

阪神的近本光司是去年的第一指名，村上在打者部分的最大對手，他與村上的打擊型態不同，屬於高打擊率、中距離砲火及速度快的打者，至今只缺席過一場，是阪神打線上的開路先鋒，出賽32場，打擊率高達3成16，與37支安打同在央聯排第五，4轟及18分打點也算不錯，另外值得一提的是他的腳程，目前已經跑出10次盜壘，名列聯盟第一，守備方面的表現也十分穩定，表現讓人想到阪神昔日的看板人物赤星憲広，如果他能拿下盜壘王，外加高打擊率及10轟左右的成績，那在新人王的競爭上會加分不少。

今年要挑戰四連霸的廣島，開季後有很長一段時間在後段班沈浮，當時隊上的幾名主力先發投手都呈現不穩的狀態，反而是3年級生床田寛樹異軍突起，成為了廣島先發的救世主。床田在新人年曾在一軍先發3場，拿下1勝1敗5.19防禦率的成績，上季因開刀復健而完全沒有一軍出賽紀錄，今年同樣從春訓時就交出穩定的表現，因此在開幕第二戰就被派上先發，該場比賽投了5.1局丟掉4分吞下敗投，不過接下來的5次先發，床田都投出優質先發，個人目前四連勝中，1.55的防禦率、4勝及5場優質先發都在央聯排第二，38次三振則排第五，是廣島戰績近期能慢慢上升的原因之一。

床田寛樹過去只有在2017年在一軍先發3場，本季他從春訓就能把握住機會，開季至今拿下4勝1敗、防禦率1.55的好成績。 擷圖自維基百科／HKT3012攝影 分享 facebook

除了近本及床田之外，村上的對手還有巨人的高橋優貴及阪神的守屋功輝，高橋目前已進入巨人的固定先發輪值，防禦率在2左右且也有3勝；守屋則以中繼為主，出賽13場，防禦率也不到2，但兩人的表現如要與村上競爭，可能還要多加把勁。另外值得一提的是村上今年才19歲，年輕且潛力無窮，不但預約新人王，更有可能成為下一個世代的日本隊主砲！