中職／兄弟36轟穩居龍頭 1分差比賽很會贏

2019-05-06 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊走出去年整季排名墊底的陰霾，上半季戰績18勝1和9敗排名第一，很有機會挑戰季冠軍；從兄弟團隊投打紀錄看來，不少數據都非頂尖，但比數相近的比賽，都能搶下勝利，成為排名領先的重點。

兄弟去年上半季只有20勝40敗，在四隊排名墊底，今年上半季才打28場就有18勝，如果按照目前熱度，推算可達40勝，就看另三隊如何阻擋黃衫軍這波氣勢。

兄弟目前18勝紀錄，其中16勝先得分，也就是說，只要比對手先一步搶下分數，贏球機會就高。

值得一提的是，兄弟這18勝有7勝是一分差贏球，有11勝是3分差距內（含3分）勝出，所有勝場只有一勝贏10分，不難看出兄弟在比賽關鍵時刻的贏球決心。

兄弟目前團隊防禦率4.46、打擊率2成61都排名第三（統一獅隊5.15、2成46墊底），唯獨全壘打36支穩居第一，領先產量最少的富邦悍將隊多達21支。

中職全壘打排行榜前六名，兄弟就包辦三人，詹子賢9轟獨居領先，林智勝、張志豪6轟並列第四，光是這三人就有21轟。

兄弟本季戰績起飛，主場觀眾人數也有成長，單場平均6612人排名第二，只落後Lamigo桃猿隊的7436人，比起去年平均4598人，成長幅度達44%，也是唯一成長的球隊。