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桃園支持三級棒球 將推動民間版棒球發展基金會

2019-05-06 18:42聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市新明國中連續9年獲得國家代表權，今年6月將代表台灣參加2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。仁和國中、南崁國中、大勇國小、仁善國小及中平國小棒球隊也有優異成績表現。市長鄭文燦今頒發獎勵金及培訓金，並研議與桃園市體育會棒球委員會合作，推動民間版桃園市棒球發展基金會，來支持桃園三級棒運。

桃園國中小棒壘球運動，近年來屢創佳績。國中組方面，新明國中連續9年獲得國家代表權，即將於今年6月29日至7月8日，代表台灣參加在中國山東省，舉行的2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國密西根。

仁和國中則榮獲107學年教育部棒球聯賽國中硬式組季軍，將代表桃園與全國縣市代表隊爭取，2019年第10屆BFA U15亞洲青少棒錦標賽國家代表權。

國小組方面，大勇國小、仁善國小及中平國小，在107學年度教育部棒球聯賽國小硬式組，分別拿下第二名、第三名及第五名成績。大溪區仁善國小在今年謝國城盃全國少棒錦標賽奪冠，將在6月23日至6月30日，代表台灣參加在韓國首爾舉行的2019年世界少棒聯盟（LLB ）亞太區少棒錦標賽，爭取亞太區代表權進軍美國威廉波特。

中平國小取得代表桃園與全國縣市代表隊，爭取2019年美國小馬聯盟（PONY）亞太區少棒錦標賽及2019年第五屆U12世界盃少棒賽國家代表權。

壘球方面，南崁國中女壘隊榮獲107學年度全國中小學女子壘球聯賽季軍，以及2019理事長盃全國壘球錦標賽冠軍，有9名選手入選2019年中華青少年女子壘球代表隊，將在8月11日至17日將代表台灣赴日參賽。

市長鄭文燦親自頒發獎牌及獎金、培訓金，致詞勉勵與會教練、選手表示，市府積極推動三級棒球運動扎根，持續增設4座棒壘球場，平鎮市立棒球場整修工程，目前已進入最後階段，將由工務局協助體育局將工程完成。

考量大溪地區苦無適合的棒球場地，鄭文燦表示，市府已著手在大溪河濱公園興建大溪棒球場，經費約4700萬元，正辦理規劃設計，完工後將提供大溪及八德市民，更完善棒壘球運動場所。此外，研議與桃園市體育會棒球委員會合作，推動民間版的桃園市棒球發展基金會，為桃園的三級棒運提供更大的助力。

桃園市新明國中連續9年獲得國家代表權，今年6月將代表台灣參加2019年世界少棒聯...
桃園市新明國中連續9年獲得國家代表權，今年6月將代表台灣參加2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。市長鄭文燦今親頒獎勵金及培訓金，勉選選手全力為國爭光。記者張弘昌／攝影
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桃園市南崁國中女壘隊榮獲2019理事長盃全國壘球錦標賽冠軍，有9名選手入選201...
桃園市南崁國中女壘隊榮獲2019理事長盃全國壘球錦標賽冠軍，有9名選手入選2019年中華青少年女子壘球代表隊，將代表台灣赴日參賽，市長鄭文燦頒發獎牌、獎金肯定鼓勵。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪區仁善國小棒球隊，今年首度獲謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍，將代表台灣參加...
桃園市大溪區仁善國小棒球隊，今年首度獲謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍，將代表台灣參加在韓國首爾舉行「2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽。記者張弘昌／攝影
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