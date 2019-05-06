TOTO盃少棒／U12國手愛鬥嘴 劉承佑、江承軒再拚中華隊

2019-05-06 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



新北市劉承佑、江承軒場下愛鬥嘴，隸屬不同學校的他們，談到對決表現誰占上風互不相讓，不過這次TOTO盃少棒賽一同為新北市出賽，劉承佑說：「我們打擊表現差不多。」

劉承佑與江承軒都是去年U12亞洲盃國手，今天在四強戰對上桃園市，兩人都敲出三安打，並列全隊最多，江承軒有一發滿貫砲、四分打點，劉承佑在六局下的安打帶回三分逆轉比數，也是關鍵。

談起六局下把球敲到右外野全壘打牆邊，形成清壘安打，劉承佑一開始以為是全壘打，還沒有全力衝刺，最後仍站上二壘，他表示：「前面有敲出兩安，狀況不錯，上去有點緊張，但希望把跑者送回來，幫助球隊贏球，教練也提醒我打平的就好，不要想太多。」

江承軒今天擔任先發投手，前兩局無失分，第三局突然陷入亂流，一氣丟掉七分，僅投2.1局退場，總計被敲出五安打，投出六次四壞，兩次三振，江承軒表示，退場時教練鼓勵我投得不錯，接下來就交給後面的。

不過江承軒也敲出今年在TOTO盃的首轟，他說：「有達到賽前為自己訂下的目標，很開心，去年打完U12後，打擊現在比較穩定，不會落差太大。」