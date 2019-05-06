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日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00Hiyan

5月1日之後，日本職棒最近總是不脫「令和」的話題，許多紀錄跟話題都圍繞在「令和第一號」，除了令和第一支全壘打、第一支安打、第一個救援成功等等，還有類似番外篇的「第一個因頭部觸身球遭驅除出場的選手：武田翔太（軟銀）」「第一個抗議被驅逐出場的監督：緒方孝市（廣島）」等，都被媒體記上一筆。

另外，中央、太平洋兩聯盟都已經各自有亮眼的「令和元年菜鳥」嶄露頭角，他們都已經在球隊甚至所屬聯盟之中佔有重要地位並成為一線戰力，象徵了日本職棒界有源源不絕的人才輩出。其中又以近本光司以及甲斐野央這兩位選手，他們分別在中央、太平洋兩聯盟締造了新紀錄，讓人嗅到了新巨星誕生的味道，未來都將會是令和時代的招牌明星。

24歲的近本光司，出身自社會人球隊大阪瓦斯，2018年選秀第一指名加盟阪神虎。目前為止他出賽32場，繳出了0.316打擊率，高居中央聯盟打擊排行榜第5名。比較令人意外的是原本他的長打能力評價相當低，在實況野球遊戲中的能力值只有E，卻已經擊出4支全壘打，長打率也達到0.513。而近本光司原本最大的速度武器也沒有失常，已經大展身手，跑出了10次盜壘成功，與山田哲人、大島洋平並列聯盟第一，將以菜鳥之姿爭奪盜壘王。

阪神虎菜鳥近本光司展現優異的打擊與跑壘能力，本季不但想佔穩一軍位置，還想拚下盜壘...
阪神虎菜鳥近本光司展現優異的打擊與跑壘能力，本季不但想佔穩一軍位置，還想拚下盜壘王！ 擷圖自阪神虎官方網站
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近本從入團開始就一直把前阪神虎隊的盜壘王，也是一代傳奇球星的赤星憲廣視為自己的偶像，如今他在球隊第32場比賽就跑出個人第10盜，比起赤星憲廣2001年跑出39盜拿下新人王、盜壘王當時，直到7月、第72場比賽才跑出第10盜竟足足快了近2個月。

入團開始就被期待為「赤星二世」的近本光司，打擊能力出乎預期地好，除了速度有赤星憲廣的水準，近本更是具有赤星所欠缺的長打能力，4轟已經超越赤星憲廣9年職棒生涯、1127場出賽總和的3轟。另外，近本光司也於5月2日超越了赤星，締造了連續13場安打的阪神球團隊史新人紀錄， 愈來愈多的球評異口同聲表示：「阪神可以爬到現在A級的位置，近本光司是第一功臣！」

軟銀的新人投手甲斐野央，也有相同的救世主味道。主要是軟銀傷兵累累，2017年洋聯最佳中繼投手岩嵜翔至今還在養傷，去年頂替表現出色的加治屋蓮則受到出賽頻繁的疲勞影響，球威以及穩定度都明顯退步。甲斐野央才第一年加盟就頂住布局投手這個位置，無疑是軟銀現在可以坐上龍頭寶座的關鍵人物。

甲斐野央出賽14場，投出1勝11次中繼成功、防禦率1.32，與日本火腿老將宮西尚生並列中繼成功第一。雖然甲斐野央在3日對樂天之戰接連挨了山下斐紹以及茂木榮五郎兩名左打擊出全壘打，使得他從開幕戰起連續場數無失分的紀錄停留在13場，不過他已經超越了1992年河本育之（羅德）等人，締造了1966年選秀制度開始實行之後，新人從開幕戰起連續場數無失分的新紀錄。

甲斐野央出身自棒球名校東洋大學，大學時代最快球速曾經飆到159公里，主要是擔任守護神，軟銀在去年底選秀會將他第一指名，就已經將他視為一名中繼的即戰力。果不其然，甲斐野央在春訓實戰演練中擔任打擊投手，就頻頻飆出150公里的速球，技驚四座，當時隊友柳田悠岐即在實戰比賽的對戰之後給了這名菜鳥右投的快速球相當高的評價。目前甲斐野央已經是軟銀教練團相當倚重的布局投手，依照軟銀的實力，爭奪洋聯中繼王也大有機會，絕對稱得上是令和時代新誕生的強投。

阪神虎軟體銀行

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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