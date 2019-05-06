中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

今年中華職棒平均每場比賽耗時3小時31分鐘，9局比賽平均耗時3小時26分鐘，有可能再刷新史上場均時間最久紀錄，原紀錄是去年平均每場3小時27分鐘，9局比賽平均3小時24分鐘。

比賽打得「落落長」，不禁令老球迷懷念前兄弟象洋投「快槍俠」克力士，他登板先發幾乎拿了球就投，甚至打者還沒準備好他就要出手了，大家總能很快打卡下班，輕鬆搞定，究竟克力士有多快呢？

克力士1994至1996年效力兄弟象，3年期間先發44場，克力士先發場次平均每場只花2小時37分鐘，足足比現在中職平均每場時間少了近1小時，這是非常可觀的數據。

今年富邦悍將洋投索沙，平均每場先發只花3小時左右就搞定，看似很快，不過和克力士相較，還真是小巫見大巫。

悍將強投索沙投球節奏輕快，他先發的比賽比較不會拖太久，平均開賽後3小時就能放球迷回家。 聯合報系資料照片 分享 facebook

克力士生涯44場先發當中，竟然只有6場超過3小時，更僅1場超過3個半小時；相反地，有16場打不到2個半小時就收工。

最誇張的是，1994年6月22日台北市立棒球場兄弟象對統一獅之戰，克力士vs.郭進興，王牌大對決，兩人都獨撐全場，最終兄弟象2:1贏球，克力士賺勝投，這場竟然只打1小時57分鐘就結束。

資深棒球主播錢定遠曾經說過:「以前我最喜歡播克力士先發的比賽，捕手回傳球給他，他拿到球就丟，一點都不拖泥帶水，我也可以早一點下班。」

克力士除了投球不拖泥帶水，節奏明快，最重要的是壓制力十足，就拿1994年來說，他先發22場就有11場完投、3場完封，拿下12勝6敗、防禦率2.62，即使動用牛棚，也只是用1、2人，也是比賽時間縮短主因。

1994年克力士與巴比諾、陳義信、陳憲章共組兄弟象四巨投，4人單季都有兩位數勝投，是兄弟當年能奪金冠軍的關鍵因子。

中職五年兄弟象共有4名10勝先發投手，由左至右為陳義信、巴比諾、克力士與陳憲章，其中克力士投球節奏飛快，常常2個半小時就能搞定比賽。 聯合報系資料照 分享 facebook

2015年至2018年期間，中職平均每場比賽少則3小時22分鐘，多則3小時27分鐘，對球迷和從業人員來說實在太長了，即使聯盟祭出許多「縮時政策」，效果仍有限。

原因當然很多，現代職棒投手分工細膩，一場比賽各隊可能就要動用好幾名投手，光這一點就不是早期一人獨撐全場可比擬，加上這幾年中職投低打高，先發投手常被打爆導致牛棚完全燃燒，要談減少比賽時間只是奢談。

不過，今年索沙的到來讓球迷見識到，如果投手水準夠頂尖、投球節奏夠明快，絕不拖泥帶水，牛棚用量精省，那麼，比賽仍能打的節能減碳又精彩，只是在中職這種高水準的投手數量實在太少，未來比賽時間恐怕難縮短。