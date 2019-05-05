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王貞治盃青棒／李晨薰57球壓制6局 桃園市直闖4強

2019-05-05 19:06聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

桃園市（平鎮高中）今天在王貞治盃與台南市（南英商工）爭4強門票，壓出高二強投李晨薰先發，他僅用57球投完6局，失1分非自責分，再交由學長李承禎關門，終場平鎮以7：1勝出，在A組勝部登頂，率先晉級準決賽。

桃園市前一戰對上屏東縣（美和中學）意外贏得辛苦，靠何逸龍在第7局的超前轟才以2：1勝出，今天與台南市爭A組勝部冠軍，打線把握住機會，3局下就攻進4分奠定勝基，比賽後段也持續追加分數。

桃園市總教練吳柏宏說：「昨天得點圈的打擊機會打不回來，今天棒次做了調整，有收到效果，而且昨天沒做好的狀況，今天沒有發生，就是球員有改變、突破，他們有在成長。」

一但搶下4強門票，將能休兵2天，直到周三才有賽程，桃園市今天設定讓李晨薰先發投60球（休2天即可再出賽），他也以精簡的用球數撐完6局，完成任務，吳柏宏說：「因為用球數考量，他主要是投給對手打，靠守備，該三振的時間點，他也會拿出自己的拿手球。」

李晨薰今天在1局下被首名打者敲出安打，接著因自己的失誤製造危機，失了唯一分數，他坦言當時是自己太大意了，「被打安打，但因為不是打很紮實，自己心態上就鬆懈了，失誤之後自己才慢慢調整回心態。」

之後李晨薰連3局投出3上3下，合計只用21球，投完6局用57球退場，被敲4支安打、投出4次三振，雖然三振數不多，仍能壓制對手，他指出，因為教練給的任務是不要用超過60球，自己主要靠控球，投準給打者打，靠守備守起來。

桃園市高二強投李晨薰。記者葉姵妤／攝影
桃園市高二強投李晨薰。記者葉姵妤／攝影
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桃園市率先挺進4強。記者葉姵妤／攝影
桃園市率先挺進4強。記者葉姵妤／攝影
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王貞治盃平鎮高中

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