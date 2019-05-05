中職／兩分打點安打KO悍將 買嘉儀MVP等好久

2019-05-05 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊今天在高雄澄清湖球場對富邦悍將隊三連戰最後一戰，兩隊打完前六局2：2僵持，買嘉儀七局下從悍將隊中繼投手歐書誠的手中，揮出兩分打點安打，成為致勝一擊，獅隊終場4：2獲勝。

獅、悍將隊三連戰，輸贏都在兩分以內，獅隊前天1：0贏球、悍將隊昨天2：1扳回一城，獅隊今天再勝，贏得這次系列戰，兩隊加起來一共只得十分。

悍將隊今天面對獅隊先發投手王玉譜，一局上林威廷、胡金龍、高國輝安打攻下兩分；獅隊一局下也從悍將隊先發投手陳仕朋的手中開張，陳重羽安打、蘇智傑高飛犧牲打扳回一城。

獅隊五局下攻勢再起，林祖傑、陳重羽、黃恩賜安打攻下第二分，追成2：2平手。

悍將隊七局下派出第三任投手賴鴻誠，被潘彥廷、黃恩賜安打攻占二、三壘，在一出局後退場；歐書誠接替投球，面對首名打者買嘉儀就被揮出安打，賴鴻誠投0.1局失兩分，只面對三人次，吞下本季第二敗。

買嘉儀前三個打數掛零，吞下兩次三振，靠這支勝利安打獲選單場MVP，也是前年7月14日對中信兄弟隊之戰後，相隔兩個球季再拿MVP，地點都在澄清湖球場，他說：「前三次沒打好，感謝教練相信我。」

獅隊動用六名投手應戰，王鏡銘七局上連續解決三人次，投出兩次三振，只用12球奪下本季首勝。

獅隊此役又出現兩次失誤，林祖傑、黃恩賜各一次，開季前31戰42次失誤仍是四隊最多。