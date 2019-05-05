中職／王勝偉再見二壘打退猿 兄弟6連勝

2019-05-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



兄弟在9局下從落後中展開反撲，靠王勝偉的再見二壘打，以7：6贏球，收下6連勝，也是中信兄弟隊史第300勝。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟與Lamigo桃猿隊的洲際3連戰最終役，兄弟先發投手黃恩賜先發6局失3分，投出生涯第1場優質先發，因牛棚放火遭逆轉，讓他無緣勝投，但兄弟在9局下從落後中展開反撲，靠王勝偉的再見二壘打，以7：6贏球，收下6連勝，也是中信兄弟隊史第300勝。

猿隊今天由本土左投王溢正先發，兄弟開賽起局局有攻勢，1局下詹子賢轟出追平陽春砲，本季累積9轟躍居聯盟全壘打王，2局下林書逸二壘打敲回超前分，詹子賢接著在3局下擊出高飛犧牲打追加1分打點。

猿隊在4局上靠郭嚴文的2分砲又把比數扳平，下半局陳文杰在得點圈有人時適時安打，助兄弟要回領先，第5局林智勝追加1轟，兄弟將比數改寫為5：3。

黃恩賜先發6局失3分退場，官大元第7局登板中繼，投到8局上讓猿隊因失誤和保送攻占得點圈，兄弟換上鄭佳彥接替，但沒能及時止血。

猿隊在1出局攻占二、三壘，郭嚴文安打先送回1分，廖健富高飛犧牲打將比數追平，鍾承祐代打掃出右外野方向的安打，送回超前分，猿隊單局進帳3分逆轉戰局，反以6：5領先。

但兄弟在9局下1出局後靠失誤展開攻勢，王威晨安打形成一、三壘有人，他還隨後盜上二壘，下一棒王勝偉從王躍霖手中擊出右外野方向的二壘打，一棒送回2分，向對手說再見。

黃恩賜先發6局是個人生涯最長投球局數，被敲出8支安打，包括郭嚴文的2分砲，失3分，首繳優質先發演出，無關勝敗；李振昌後援0.1局拿下勝投。

王溢正本季前5場出賽拿下3勝，今天主投5局，被揮出7支安打，失5分，雖然球隊落後時退場，但靠隊友打線相挺，逃過敗戰，本季6場先發維持不敗，但連6戰都挨轟；王躍霖後援0.2局吞本季第2敗。