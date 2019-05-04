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中職／張志豪雙響砲兄弟5連勝 笑稱落枕打更好

2019-05-04 22:04中央社 台北4日電

象隊張志豪單場至少2轟為生涯第5次，他笑說可能是因為落枕，所以打得特別好。 聯合...
象隊張志豪單場至少2轟為生涯第5次，他笑說可能是因為落枕，所以打得特別好。 聯合報資料照片
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中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊交手，張志豪單場雙響砲、王勝偉也開轟，兄弟以8比3拿下近期5連勝。張志豪單場至少2轟為生涯第5次，他笑說可能是因為落枕，所以打得特別好。

兄弟隊昨天與桃猿隊交手，延長賽第10局靠著洋砲里迪再見全壘打拿勝。今天比賽全兄弟火力齊開，全場敲出15支安打，先發2到4棒王威晨、周思齊、陳子豪、林智勝都至少2安，林智勝單場3安貢獻2打點。

兄弟隊張志豪今天3局球隊4比1領先時，敲出陽春砲，幫助球隊多添1分；8局球隊5比3領先時，敲出個人單場第2轟，2分砲替球隊拉開領先差距，王勝偉接著補上陽春砲，替球隊多添分數。

張志豪中職生涯第5次單場至少敲出2發全壘打（最多單場3轟），賽後本季全壘打數累積達6轟，王勝偉今天全壘打為個人本季第2轟。

張志豪5月1、2日因為落枕沒有出賽，昨天比賽代打敲安，今天回到先發打線，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，拿下單場最有價值球員（MVP），張志豪賽後受訪時開玩笑說：「可能是因為落枕的關係，選球、打擊時頭不會亂移動，所以打得特別好」。

兄弟隊今天主場與桃猿隊交手，有8947名觀眾入場，拿下近期5連勝，戰績穩居首位，繼續拉大與桃猿隊的勝差，明天繼續在主場洲際棒球隊與桃猿隊交手，有機會挑戰中信兄弟球團（不含前身兄弟象）隊史第300勝。

張志豪對球迷喊話，「今年我們球隊有兩名老大哥要退休，一個已經退了（陳江和），還有一個很重要的人（彭政閔），我們都很團結，也希望你們可以跟我們一起團結」。

張志豪王勝偉

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