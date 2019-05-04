中職／王正棠2分打點致勝安 悍將勝獅隊

2019-05-04 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王正棠。 擷圖自富邦悍將臉書粉絲團 分享 facebook

富邦悍將與統一獅隊3連戰第2場比賽，悍將隊王正棠在3局上敲回致勝2分，再靠投手群壓制獅隊打線，終場以2：1勝出，拿下本季對戰第3勝（6敗）；獅隊「嘟嘟」潘威倫雖繳優質先發，但吞本季首敗。

悍將隊今天在3局上靠林宥穎的安打展開攻勢，李宗賢選到保送，兩人還藉由暴投跑上二、三壘， 王正棠揮出右外方向的安打，替球隊打下2：0領先，也敲回致勝一擊。

獅隊今天把21歲外野手張偉聖拉上一軍，排為先發中外野手、打第6棒，他在1局下在2出局滿壘的打擊機會遭到三振，第2打席再吞1K，接著在6局下遇上一、二壘有人的打擊機會，揮出一支深遠二壘打，生涯首安、首打點一併出爐，替獅隊追回1分。

張偉聖的安打將伍鐸打退場，悍將隊推歐書誠登板，在2出局二、三壘有人時被林祐樂敲出三壘滾地球，原判定為超前比數的內野安打，但經電視輔助判決改判出局，悍將隊保住1分領先。

之後悍將隊由賴鴻誠、林羿豪、陳鴻文依序登板，沒再讓獅隊敲出安打，全場5投合計送出10次三振。伍鐸先發5.1局失1分（非自責分），拿下勝投。

潘威倫本季第6場先發，主投6.1局，被敲出6支安打，投出2次保送和4次三振，連兩戰繳出優質先發表現，但等不到隊友火力支援，吞下本季首敗。