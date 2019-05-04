棒球／縣大會出賽 日高中最速男佐佐木朗希觀眾爆棚

2019-05-04 16:29 中央社 東京4日綜合外電報導



佐佐木朗希。 擷圖自推特 分享 facebook

有日本高中最速男稱號的大船渡高校高三投手佐佐木朗希，昨天在縣大會出賽主投人氣爆棚，許多球迷為目睹這位明日之星擠爆地方球場，讓大會總部趕緊準備臨時停車場及接駁巴士。

日本備戰8月底將於韓國舉行的U18世界青棒錦標賽，首度安排培訓隊集訓、舉辦隊內紅白戰。大船渡高校高三投手佐佐木朗希4月初在練習賽登板，面對橫濱高校打者內海貴斗時，被場邊日職中日龍隊球探測到最快163公里球速。

日媒Sponichi Annex報導，昨天這場比賽大約擠進2800位民眾，是岩手縣釜石市平田運動公園棒球場啟用以來最多人觀戰的一次；而且罕見地在地區預賽有31家媒體派出68位記者前去採訪，就是為了佐佐木。

日本每日新聞報導，大船渡高校3日在春季東北地區高中棒球縣大會預賽登場，由佐佐木先發主投，讓小小的地方球場被約1500位球迷擠爆。

佐佐木4月飆出時速163公里球速，打破效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的日本球星大谷翔平高中所創160公里紀錄，許多球迷為目睹佐佐木這位明日之星，讓舉行比賽的平田運動公園棒球場從一早就擠滿球迷。

「想看超過160公里的投球」，這場比賽從昨天上午9時開打，但上午7時僅容50輛車的停車場就已滿位；大會總部趕緊安排臨時停車場及接駁巴士，但等著搭接駁巴士的民眾也大排長龍。

這個地方球場是第一次為了比賽安排臨時停車場及接駁巴士。

從陸前高田市來看球的67歲民眾千葉新一，上午6時過後就抵達球場。

千葉說，到場後已有超過100人在排隊，感覺佐佐木受關注程度似乎勝過大谷翔平。

大會相關人士說，這場比賽約有1500人到場觀看，比2日的比賽約700人多出一倍以上；由於內野席全客滿，甚至開放球迷站著看球，平常不使用的外野座位也都開放球迷使用。

釜石市當地民眾、79歲的菊池英一，過去數十年來作為高中棒球球迷，在這個小球場看過很多場比賽。

菊池說，這個球場是第一次爆滿，希望佐佐木未來球速能超過165公里。

佐佐木有著190公分身高及逾160公里球速的特質，讓人聯想起大谷翔平，佐佐木高一時被就稱為「大谷2世」而備受期待。

佐佐木3日對戰住田高校時，主投3局飆出4次三振；每一次投球時，甚至連對手加油看台上都會響起歡呼聲。

佐佐木賽後表示，雖然是久違的正式比賽，感到有些緊張，但投球節奏還不錯；球隊總教練國保陽平說，能有這麼多的民眾到場邊觀戰，感到非常高興。