MiLB／胡智為本季首勝 王維中拿中繼點

2019-05-04 14:56 中央社 台北4日電



胡智為。 美聯社 分享 facebook 美職印地安人隊3A投手胡智為今天先發對老虎隊先發，5局投出4次三振、無失分，球隊終場以3比0拿勝，胡智為拿下個人本季首勝；運動家隊3A投手王維中投1局無失分獲中繼點。

胡智為今天首局1人出局後先被敲出安打，接著投出保送，但立刻回穩，連抓2個出局數，沒有掉分。胡智為越投越穩，2到4局都讓老虎隊打者3上3下，連續解決11名打者。

胡智為5局面對首名打者被敲出安打，但沒再讓老虎隊延續攻勢，連抓3個出局數完成投球任務；胡智為今天用96球投5局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次保送，無失分，為本季首場先發出賽無失分，賽後防禦率降至4.13。

印地安人隊今天1局上半就有攻勢，靠著艾倫（Greg Allen）三壘打、滾地球先馳得點，8局印地安人隊再靠著安打、盜壘、失誤、暴投跑回第2分，9局再靠著接連安打，多添1分保險分，印地安人隊順利拿下勝利，胡智為也拿下本季首勝。

運動家隊小聯盟3A投手王維中，今天在與國民隊3A的比賽中，7局球隊3比2領先時登板，投1局被敲1支安打，投出1次保送、兩次三振、無失分，拿下中繼點；今天比賽兩隊9局打完4比4僵持不下，國民隊延長賽第11局先拿1分，終場以5比4拿勝。