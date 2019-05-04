中職／愛嘟嘟打線回來了 潘威倫護援率排第三

2019-05-04 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



統一獅先發投手潘威倫。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊「嘟嘟」潘威倫本季重返一軍先發，招牌「愛嘟嘟」打線一併歸隊，得分護援率7.39排名先發投手第三，猿隊投手王溢正則從去年的5.99飆升到12.06，排名第一。

潘威倫今天先發對上富邦悍將洋投伍鐸，也是本季第六場先發，前五場共投28局、防禦率3.21，場均失分為3.86的潘威倫，在隊友的火力支援下，開季至今拿下三連勝。

潘威倫生涯先發294場、拿下138勝，兩項數據都是中職障礙，生涯前八年連續拿下單季十勝，除了自己有著生涯防禦率3.18的好成績外，隊友也常給予分數支援，扣掉今年，生涯16個球季中，有7個球季護援率是防禦率的兩倍以上。

潘威倫在2007年繳出防禦率2.26的好表現，也獲得隊友8.83的護援率，是兩個數據相差最多的一年，也締造生涯最多的16勝，相差最少是2010年，防禦率與護援率都是3.19，但依舊繳出11勝成績。

王溢正在之前三年的護援率都排不進前十名，分別是2018年5.99、2017年4.96、2016年7.26，今年猿隊團隊打擊率3成24、打點157都是聯盟第一，王溢正不僅個人防禦率創下近四年新低的3.73，也獲得三倍以上的分數支援。

富邦悍將打點103排在四隊最末，不過本土投手陳仕朋獲得的8.84護援率可排到先發投手第二，不僅收下個人在中職生涯首勝，目前戰績為2勝2敗。