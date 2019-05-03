中職／里迪10局下再見轟打退猿隊 兄弟4連勝

2019-05-03 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟洋將里迪。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊本周與Lamigo桃猿隊3連戰的第一場比賽，雙方打得難分難解，一路鏖戰進入延長賽，兄弟洋砲里迪在10局下轟出個人來到中職的首支再見全壘打，助兄弟以10：9贏球，拿下4連勝，里迪也拿到首座單場MVP。

中信兄弟在3局下先有攻勢，王勝偉內野安打後，周思齊掃出中外野三壘打，助球隊先馳得點。猿隊則在4局上有所回應，朱育賢在2出局後轟出中外野超前2分砲，本季累積8轟追上中信兄弟詹子賢及統一獅隊蘇智傑，3人並列聯盟全壘打王。

4局下兄弟繼續進攻，林書逸、林智勝、陳子豪連3棒安打追平比數，二、三壘有人時，彭政閔補上安打敲回超前分，三壘上跑者還隨後藉由暴投跑回分數，兄弟以4：2要回領先。

猿隊在5局上靠觸身球、詹智堯安打和陳晨威的高飛犧牲打追回1分，第6局郭嚴文適時二壘打再度將戰局扳成4：4平手。

猿隊洋投尼克斯先發7局失4分退場，8局下黃子鵬登板，但沒能守住平手局面，兄弟首名打者林書逸因觸身球上場，藉由黃子鵬投手犯規攻占得點圈，林智勝敲出安打形成一、三壘有人，接著三壘上的林書逸藉由暴投跑回超前分，陳子豪補上安打又追加分數，兄弟取得6：4領先。

9局上鄭佳彥抓下2個出局數後退場，兄弟換上謝榮豪關門，不料戰局又有變化，猿隊連敲4安將比數扳平，林泓育再轟超前3分砲（本季第6轟），猿隊單局進帳5分，取得9：6領先。

兄弟接著在9局下靠保送和3支安打追回2分，林書逸的滾地球又送回追平分，兩隊再次平手，猿隊陳禹勳也中斷連續4場救援成功。

延長賽10局下林柏佑續投，里迪率先上場就轟出再見陽春砲，是他來台後的第4轟、首支再見轟，幫助球隊終結這場大亂鬥。