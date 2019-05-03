中職／史上第2次1安打贏球 統一獅隊中止6連敗

2019-05-03 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



富邦悍將、統一獅隊今晚在高雄澄清湖棒球場交手，獅隊只擊出1支安打，但靠悍將隊失誤搶進致勝分，終場以1：0獲勝，中止6連敗，先發投手施子謙個人本季首勝到手。

獅隊只靠1安贏球，是中職史上第2次，前一次是2007年9月30日在新莊棒球場，中信鯨1：0贏球，當時苦主配角是獅隊，今晚則翻身成為主角。

施子謙今年前5場先發一勝難求，表現最好的一戰是4月12日對中信兄弟隊投7局、被擊出4支安打，失3分只有兩分責失，但終場無關勝敗。

施子謙今晚投出個人本季代表作，投7局無失分、飆出9次三振，都是生涯新高紀錄，此戰僅被擊出3支安打，獲選單場MVP。

首勝到手，施子謙說：「開心一下子就好，下禮拜還要再來（投），希望球迷繼續幫忙加油，我們也會繼續努力。」

在球隊連敗低潮時挺身而出，成功鎮守第一線，施子謙說：「在這時候可以站出來很好，謝謝學長打下這一分，對我們來說很重要。」

悍將隊先發洋投羅力表現也很出色，完投8局、投出11次三振，失1分非責失分，苦情吞敗投，成為史上第2位只被敲1安、完投敗的投手，無責失完投敗則是史上第29人次（正規9局比賽）。

這場比賽7局下，林勝傑靠悍將隊失誤直攻三壘，1人出局後，再以買嘉儀游擊方向滾地球跑回寶貴1分。