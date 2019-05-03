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春季聯賽／遠東科大黃韋盛再見安打 隊史首度闖進4強

2019-05-03 19:59聯合報 記者婁靖平╱即時報導

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽K組最後一戰，遠東科大靠黃韋盛9局下擊出再見安打，以1：0擊敗美和科大，複賽3連勝、拿到晉級門票，隊史首度在聯賽闖進4強，總教練湯登凱謙虛地說：「我們運氣好。」

美和先發投手卡里幽蘭查馬克前8局僅被擊出1支安打、無失分，9局下，遠東吳承憲先敲安打，再靠謝柏雅犧牲觸擊推進，兩人出局後，黃韋盛敲出致勝安打，一棒將遠東送進4強。

遠東總教練湯登凱表示，有很多球打得其實不差，但落點不夠好，「我們的球員如果個別跟其他球隊比，恐怕不是頂尖，但團體很有企圖心，打出好選手的價值」。

遠東先發投手張宗凱投到6局上、1人出局、一、三壘有跑者戰況退場，由陣中王牌魏碩成登板中繼，讓對手擊出雙殺打化解失分危機，投到9局結束、無失分，也拿到勝投。

魏碩成表示，6局上場時不會緊張，「做了最壞打算，一球一球來，就算失分也沒關係，相信隊友會打回來」，他沒想到最後能以雙殺闖過危機。

今年大四的魏碩成，打算參加今年中職選秀，湯登凱期待他會成為隊史第一位職棒球員，魏碩成則說：「順其自然，這是可遇不可求的事情。」

遠東在2012成立棒球隊，學校相當支持，目前正在蓋室內打擊練習場，希望給選手更好的環境，過去在春季聯賽的最佳成績是闖進16強，去年在資格賽遭淘汰。

美和科大先發投手卡里幽蘭查馬克，在9局遭突襲吞敗。記者婁靖平／攝影
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魏碩成穩住局面，終於等到勝利。記者婁靖平／攝影
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遠東科大辛苦擊敗美和科大，晉級4強、締造隊史紀錄。記者婁靖平／攝影
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