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春季聯賽／劉致榮開轟 美孚擊敗台南市

2019-05-03 13:46聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚中繼投手張喜凱投兩局失一分。記者蘇志畬／攝...
108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚中繼投手張喜凱投兩局失一分。記者蘇志畬／攝影
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最新比分及賽程

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚巨人（文化大學）首度遭遇社會隊，靠著第四棒劉致榮兩度打回超前分，最終以7：5擊敗台南市隊，在L組取得兩勝領先。

美孚在二局下先靠著戴云真的兩分打點安打，單局攻下三分，三局下蔣少宏的一分打點安打幫助球隊取得4：0領先，不過守備在五局上出現失誤，單局被攻下四分，雙方戰平。

劉致榮在前兩打席雖然吞下三振，不過第三次上場從右打改成左打，在五局下從右投林子昱手中敲出陽春砲，幫助球隊超前，七局下雙方再度戰平，劉致榮在兩人出局與二、三壘有人時再度敲出關鍵安打，送回兩分，也是勝利打點。

美孚先發投手曾柏恩投4.2局失四分退場，中繼的張喜凱投兩局失一分，但七局上一次補位一壘的隱形失誤被換下，接替的陽杰恩吃完最後2.1局無失分，拿下勝投，總教練廖敏雄表示，陽杰恩表現超乎預期，也幫助球隊為明天對台灣電力之戰保留可用之兵。

下一戰碰上台電，廖敏雄預期將是一場硬仗，「台電實力強，比數不要被拉開就還有機會，希望能夠展現韌性，不敢說想走多遠，打進四強就很不容易。」

今年春季聯賽大學隊對上社會隊普遍落於下風，美孚作為傳統大學勁旅，近年也感到吃力，廖敏雄認為，自從高中生開始參加職棒選秀，加上每年也有大學生投入，大學球隊的實力較難與社會隊抗衡，「實力慢慢被拉開。」

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚巨人（文化大學）以7：5擊敗台南市隊。記者...
108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚巨人（文化大學）以7：5擊敗台南市隊。記者蘇志畬／攝影
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