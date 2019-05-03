春季聯賽／劉致榮開轟 美孚擊敗台南市

2019-05-03 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚中繼投手張喜凱投兩局失一分。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

最新比分及賽程

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，美孚巨人（文化大學）首度遭遇社會隊，靠著第四棒劉致榮兩度打回超前分，最終以7：5擊敗台南市隊，在L組取得兩勝領先。

美孚在二局下先靠著戴云真的兩分打點安打，單局攻下三分，三局下蔣少宏的一分打點安打幫助球隊取得4：0領先，不過守備在五局上出現失誤，單局被攻下四分，雙方戰平。

劉致榮在前兩打席雖然吞下三振，不過第三次上場從右打改成左打，在五局下從右投林子昱手中敲出陽春砲，幫助球隊超前，七局下雙方再度戰平，劉致榮在兩人出局與二、三壘有人時再度敲出關鍵安打，送回兩分，也是勝利打點。

美孚先發投手曾柏恩投4.2局失四分退場，中繼的張喜凱投兩局失一分，但七局上一次補位一壘的隱形失誤被換下，接替的陽杰恩吃完最後2.1局無失分，拿下勝投，總教練廖敏雄表示，陽杰恩表現超乎預期，也幫助球隊為明天對台灣電力之戰保留可用之兵。

下一戰碰上台電，廖敏雄預期將是一場硬仗，「台電實力強，比數不要被拉開就還有機會，希望能夠展現韌性，不敢說想走多遠，打進四強就很不容易。」