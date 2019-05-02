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中職／獅隊28戰40次失誤 吞下本季最長6連敗

2019-05-02 22:22聯合報 記者藍宗標╱即時報導

統一獅隊近況陷入谷底，今天在高雄澄清湖球場對中信兄弟隊之戰，前兩局就被攻下五分，一路落後到比賽結束，以2：7輸球，吞下本季最長六連敗，上半季繼續排名墊底。

獅隊洋投奧斯丁先發五局，被揮出八支安打，包括里迪二局上兩分砲（本季第三轟），失六分吞敗，本季戰績掉到一勝四敗。

奧斯丁3月28日初登板，擊敗富邦悍將隊奪下中職首勝，接下來五場先發吞下四連敗；他今天失六分有四分集中在二局上，這四分只有兩分自責，因為獅隊守備又出現漏洞，游擊手黃恩賜未處理好滾地球，形成獅隊本季第40次失誤。

獅隊本季前28戰多達23場出現失誤，目前40次至少比另三隊多出20次，對戰績造成極大傷害，如果按照目前單場平均1.43次的進度，到球季結束將是171次，將會改寫2010年153次隊史最慘紀錄。

中職單隊單季最多失誤是兄弟隊，1998年多達182次，當時球季賽是105場，象隊單場平均出現1.73次失誤。

兄弟先發投手蔡齊哲今天投7局，只被揮出四支安打、失兩分，二局下被林勝傑轟出中外野陽春砲（個人生涯首轟），蔡齊哲仍以優質內容奪下本季第二勝，這兩勝都來自獅隊。

兄弟最近拚出三連勝，對戰獅隊7勝1和2敗，上半季戰績15勝1和9敗仍居榜首。

兄弟七棒詹子賢六局上轟出陽春砲，獅隊第二任投手林其緯成為苦主，詹子賢本季第八轟出爐，追平獅隊蘇智傑，兩人並列全聯盟第一。

中職詹子賢
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