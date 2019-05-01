中職／楊家維要命失誤 彭政閔關鍵二壘打屠獅

2019-05-01 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職今天在高雄澄清湖球場進行中信兄弟、統一獅之戰，獅隊守備又出現漏洞，二壘手楊家維三局上接球失誤，讓兄弟延續攻勢，這半局攻下三分奠定勝基，終場以6：1獲勝，穩住上半季排名第一。

獅隊左投江辰晏先發六局，被揮出五支安打、失三分，失分都集中在三局上，全是非自責分，雖投出優質內容還是吞敗，本季戰績掉到2勝2敗。

兄弟三局上黃鈞聲三振後，陳子豪獲得保送，陳偉漢揮出二壘滾地球，應是雙殺機會，楊家維卻發生失誤，變成一、二壘有人局面；儘管江辰晏解決下一棒王勝偉，形成兩出局，但遭彭政閔揮出中外野深遠二壘打、失兩分，再被林智勝揮出安打，失掉第三分。

獅隊面對兄弟洋投萊福力，前五局只有兩支安打，毫無得分能力，六局下蘇智傑揮出三壘打後，靠高國慶高飛犧牲打掩護得分，追成1：3。

兄弟八局上面對獅隊兩名投手傅于剛、劉軒荅，再度發動攻勢，王威晨代打安打、彭政閔保送攻占一、二壘，洋砲里迪揮出二壘打，攻下一分打點，詹子賢追加安打再得兩分，比數變成6：1，獅隊大勢已去。

萊福力先發七局，只被揮出四支安打、失一分，奪下本季第二勝，戰績2勝2敗；兄弟14勝1和9敗仍居榜首，領先猿隊一場勝差，獅隊10勝1和16敗繼續墊底。

獅隊開季前27戰出現39次失誤，次數是四隊最多，比兄弟足足多了23次，上半季對戰前九場只有2勝1和6敗。