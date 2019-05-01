中職／高國輝回一軍後手感佳 鼓勵隊友不要怕失敗

2019-05-01 20:59 中央社 新北1日電



富邦悍將高國輝。 聯合報系資料照片 分享 facebook 富邦悍將高國輝歸隊一軍後打擊手感火燙，球隊戰績也不錯，高國輝表示，開季時對自己期望太高，反而害怕失敗，現在調適心態，也藉此鼓勵隊友，沒人會比季初的自己慘。

高國輝開季安打難產，但從4月24日回歸一軍後，打擊狀況回溫，場場都有安打，4月27日還有猛打賞演出，悍將戰績也有起色，自高國輝歸隊後，5戰拿下4場勝利。高國輝目前出賽11場，敲出7支安打，包含4支二壘安打、1支全壘打，打擊率2成41，長打率為4成83。

針對開季的低潮，高國輝表示，「那時候擊球timing會慢一拍，想打的球容易miss掉，揮棒軌跡比較大，導致揮棒有落差」。現在高國輝練習時會針對此問題多做修正，他認為，多練習就能自然發揮出來。

高國輝坦言，開季時是在中職以來最低潮的一次，他說：「覺得奇怪，打安打都變難了，一開始我給自己期望比較高，反而造成負面影響，沒辦法這麼快調整回來。」

高國輝說明，因為自己季前做了很多努力，包括去美國訓練，但結果和付出不成正比，就會有比較多負面想法，也因為害怕失敗，不敢放手去做。但後來他發現，「其實沒有這麼難，最壞也就這樣了」。

高國輝笑說，回一軍的前一天，球隊以0比2被完封，「我就跟大家說，現在沒人可以比我慘了，最糟就是下二軍，不要害怕失敗，大家就開始慢慢放開心打」。高國輝也說，未來希望用現在的步調和感覺，繼續調整自己。