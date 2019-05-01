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中職／索沙簽約韓經紀人 悍將：沒收到任何聯絡

2019-05-01 19:10中央社 新北1日電

傳出索沙已與韓國經紀人簽約，可能會回鍋韓職，對此悍將表示沒有收到任何聯絡。 聯合...
傳出索沙已與韓國經紀人簽約，可能會回鍋韓職，對此悍將表示沒有收到任何聯絡。 聯合報系資料照
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富邦悍將洋投索沙在中職表現優異，不過一直有要回韓職的傳聞，甚至已與韓國經紀人簽約，對此悍將表示沒有收到任何聯絡。現在悍將還有第4號洋投包林傑，若索沙離開就會補上。

索沙2012至2013年在KIA虎效力，2014年在耐克森英雄，2015至去年在LG雙子，一共在韓職投了7年，總計出賽194場，拿下68勝60敗，防禦率4.32。

由於韓國從2015年開始針對高所得的外國人課重稅，且索沙的國家多明尼加並沒有跟韓國簽避免雙重課稅協議，讓索沙在韓國有不少稅務問題，因此今年轉戰中華職棒。

索沙在中職表現優異，目前先發7場，拿下4勝1敗，防禦率1.76，防禦率、勝投、奪三振目前都是全聯盟第一。不過近期一直傳出有韓職球隊要挖角索沙，富邦悍將甚至找來第4號洋投包林傑（Ryan Bollinger）。

近日有一位姜姓韓國經紀人在自己的Instagram上貼與索沙的合照，內容為上週末已經飛到台灣與索沙簽下合約，會幫助他找到好球隊。對此悍將副領隊陳昭如回應：「索沙主要的經紀人現在在美國，並沒有接到任何聯絡或詢問。」

悍將總教練陳連宏也表示不清楚此事，目前悍將先發投手輪值，有索沙、羅力、伍鐸及陳仕朋，陳連宏指出，萬一未來索沙真的離開，目前在二軍的包林傑是第一替代選項，不過本土投手還有陳品學可以擔任。

而開季悍將的第5號先發吳世豪，4月12日因狀況不佳下二軍，針對他的近況，陳連宏說明：「世豪還在調整，因為他投球姿勢有點跑掉，控球有點影響，春訓時他手有點不舒服，從那時候開始狀況就沒這麼好。」

陳連宏富邦悍將中職
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