中職／梅雨季來了 新莊悍將、猿隊之戰取消

2019-05-01 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



新莊球場積水，今晚悍將與猿隊之戰延賽。 圖／中職聯盟提供 分享 facebook

今年第一道梅雨鋒面報到，新莊地區大雨不斷，中職提前宣布晚上在新莊球場進行的富邦悍將、Lamigo桃猿隊之戰取消，補賽日將依規定統一公布。

兩隊昨天在新莊二連戰首戰，悍將九局下靠林宥穎揮出再見安打，以5：4獲勝；猿隊中斷六連勝，上半季14勝11敗，排名仍居第二，落後中信兄弟隊（13勝1和9敗）半場勝差。