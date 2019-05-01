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中職／梅雨季來了 新莊悍將、猿隊之戰取消

2019-05-01 15:56聯合報 記者藍宗標╱即時報導

新莊球場積水，今晚悍將與猿隊之戰延賽。 圖／中職聯盟提供
新莊球場積水，今晚悍將與猿隊之戰延賽。 圖／中職聯盟提供
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今年第一道梅雨鋒面報到，新莊地區大雨不斷，中職提前宣布晚上在新莊球場進行的富邦悍將、Lamigo桃猿隊之戰取消，補賽日將依規定統一公布。

兩隊昨天在新莊二連戰首戰，悍將九局下靠林宥穎揮出再見安打，以5：4獲勝；猿隊中斷六連勝，上半季14勝11敗，排名仍居第二，落後中信兄弟隊（13勝1和9敗）半場勝差。

富邦悍將中職中信兄弟
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