中職／索沙離台倒數？ 最強洋投傳和南韓經紀人簽約

2019-05-01 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



富邦悍將隊新洋投索沙目前暫居為中職勝投、防禦率和三振數的三冠王，不過昨天才對猿隊先發八局無關勝負的他，卻傳出上周末和南韓經紀人完成簽約，很有可能近期就會回鍋韓職。

索沙今年賽季登入中職後宰制各家打者，現在為止七場出賽，拿到四勝一敗，防禦率1.76、每局被上壘率0.82和55次三振，在排行榜上都遙遙領先其他投手，均速接近150公里，甚至有球迷認為他是中職史上最強洋投。

索沙在中職屠殺的成績也重新吸引亞洲其他國家的球隊注意，相傳日職、韓職都有意挖角，上星期他公開回應，表示針對離隊傳言不知道要講什麼、不予置評。

不過卻有一位南韓運動經紀人在Instagram帳號貼上合照，寫著他上周末飛來台灣，並且已經和正效力富邦悍將的索沙完成簽約，接下來會幫助他找到好東家發揮，文末也標註索沙過去曾待過的韓職球隊，包含起亞老虎、耐克森英雄和LG雙子。