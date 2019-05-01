中職／索沙離台倒數？ 最強洋投傳和南韓經紀人簽約
富邦悍將隊新洋投索沙目前暫居為中職勝投、防禦率和三振數的三冠王，不過昨天才對猿隊先發八局無關勝負的他，卻傳出上周末和南韓經紀人完成簽約，很有可能近期就會回鍋韓職。
索沙今年賽季登入中職後宰制各家打者，現在為止七場出賽，拿到四勝一敗，防禦率1.76、每局被上壘率0.82和55次三振，在排行榜上都遙遙領先其他投手，均速接近150公里，甚至有球迷認為他是中職史上最強洋投。
索沙在中職屠殺的成績也重新吸引亞洲其他國家的球隊注意，相傳日職、韓職都有意挖角，上星期他公開回應，表示針對離隊傳言不知道要講什麼、不予置評。
不過卻有一位南韓運動經紀人在Instagram帳號貼上合照，寫著他上周末飛來台灣，並且已經和正效力富邦悍將的索沙完成簽約，接下來會幫助他找到好東家發揮，文末也標註索沙過去曾待過的韓職球隊，包含起亞老虎、耐克森英雄和LG雙子。
擁有七年韓職經驗的索沙去年在LG雙子繳出九勝九敗、防禦率3.52的成績，因南韓修改所得稅法的關係選擇離開，據傳身上還有欠稅問題，想留在亞洲投球的他因沒等到日職球隊青睞而轉戰中職，加盟富邦悍將並簽半季合約，現在看來今年球季結束前離開中職的機率不低。
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