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中職／假先發需長期規畫 悍將弄巧成拙了

2019-04-30 23:34Tzuyi

「假先發」議題自去年開始持續延燒，包含中華職棒中信兄弟、美國職棒坦帕灣光芒、日本職棒北海道火腿鬥士等，已經有不少球隊曾嘗試。最近又新增一隊，富邦悍將在4月28日對戰中信兄弟的比賽，推出曾是陣中終結者的羅嘉仁

富邦悍將嘗試使用假先發策略，原因是認為羅嘉仁投後援壓力太大，所以讓他先發試試看，...
富邦悍將嘗試使用假先發策略，原因是認為羅嘉仁投後援壓力太大，所以讓他先發試試看，結果表現更慘。 聯合報系資料照片
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首先定義一下假先發，傳統的棒球安排會希望先發投手能夠負擔5至6局以上，再把比賽交由牛棚投手完成。而假先發就是把牛棚投手放在先發名單上，這不是以往的定位不明，而是路人皆知他就只會投1到2局，然後再交給可以負擔長局數的投手。這是一個創新的調度策略，幾乎是攤開該場比賽投手輪值，卻又讓人難以掌控的安排。

究竟假先發該如何安排呢？去年光芒隊投手教練史奈德(Kyle Snyder)就明白指出，主要是因為球隊只有前三號先發能長期穩定出賽，因此另外兩戰才會使用假先發的策略。他們會讓強力後援投手擔任假先發，或是有某些特定針對性的安排。同時他們也會針對每個投手指派任務，經過溝通讓球員理解這樣的調度，不是為了個人而是幫助團隊。

坦帕灣光芒隊的羅莫(Sergio Romo)以往是終結者，他轉當假先發不是壓力太...
坦帕灣光芒隊的羅莫(Sergio Romo)以往是終結者，他轉當假先發不是壓力太大，而是教練團看重的是他對於某些打者特別有壓制力。 美聯社
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另外一種安排則是如中信兄弟，他們認為牛棚投手不夠穩定，因此讓他們往前面局數出賽。一方面比賽剛開打張力較小，另外他們也知悉只是投2局，可以全力的投球，後面再交由洋投守成。而且擔任假先發的投手，原本都是他們想培養的先發投手，藉由這樣的安排，讓他們習慣先發出賽的狀態。

中信兄弟投手楊志龍去年還只能擔任假先發，但慢慢從中累積經驗，至今已能獨挑大樑成為...
中信兄弟投手楊志龍去年還只能擔任假先發，但慢慢從中累積經驗，至今已能獨挑大樑成為真先發。 聯合報系資料照片
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但是富邦的調度就完全不一樣，教練團的說法是，因為羅嘉仁後援壓力太大。但他曾經是上過大聯盟的投手，以往也是陣中及國家隊的終結者，這樣的經歷不應該是會有教練團所言的問題。最終他的表現可說是最差的一人，面對4打席被擊出3支安打，並投出1次保送，未能解決打者，還丟2分。

教練團另一個說法是，這場比賽原本安排伍鐸投一休四，考量比賽後段很重要，跟投手教練溝通過，希望能讓他往後投。但是如果說是為了避開周日下午2點開打的炎熱，這樣確實是不差的安排，但最終結果前兩位投手只分擔1局，伍鐸不到3點就早早上場，讓這個策略毫無意義。調度混亂的情況下，伍鐸只投了短短3局，還狂丟7分。最後球隊用了7位投手，比今年讓吳世豪、林晨樺等先發還多，可說是一場調度失敗的假先發比賽。

富邦悍將這次的安排，主要碰到的問題是他們的假先發出發點是有針對性的，但對象不是對手，而是自己。第一點是想讓羅嘉仁換個角色，而不是為了團隊戰力；第二點是為了讓洋將投一休四，讓教練團可以不用為了第五號先發煩惱。這其實與坦帕灣光芒及中信兄弟的想法不同，沒有辦法在前面壓制的情況下，反而讓對手士氣高漲，就難掌控比賽。

從這次的案例可以看出來，假先發並非各隊適用，還是要看個別狀況。擔任假先發的投手，需要有短局數壓制能力，又能夠不畏懼先發角色。另外陣中還是需要有可先發，或長中繼等投手在後負擔局數。重點是要能夠讓球員都知道他們的任務，理解這樣安排的原因，避免不但沒有減少壓力，負擔還更重的結果。

如果富邦真的想玩假先發，今年都是投到2局以上才被打爆的吳世豪或許比較適合，也可做...
如果富邦真的想玩假先發，今年都是投到2局以上才被打爆的吳世豪或許比較適合，也可做長期培養他的方法。 聯合報系資料照片
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坦帕灣光芒及中信兄弟，是運用假先發最成功的球隊，也真的收穫不少。不過他們的安排及調度，經檢視應當都是熟慮規畫後的安排。其他球隊想要如法炮製，就應該對陣容重新檢視，從中找出適合的人選，才能獲得勝利又激發球員潛力，可別弄巧成拙了!

富邦悍將羅嘉仁中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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