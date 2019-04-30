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影／中職 富邦悍將林宥穎擊出再見安

2019-04-30 21:53聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊棒球場迎戰6連勝的Lamigo桃猿隊，兩隊戰至九局以4比4戰成平手。九局下，悍將隊第八棒林宥穎在隊友攻占一二壘的情況下，從桃猿隊救援投手陳禹勳手中，擊出穿越一、二壘防線的再見安打，終場富邦悍將以5比4擊敗6連勝的桃猿隊，林宥穎也獲選單場最有價值球員。

悍將隊第八棒林宥穎擊出穿越一二壘防線的再見安打，獲選單場最有價值球員。記者侯永全...
悍將隊第八棒林宥穎擊出穿越一二壘防線的再見安打，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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擊出再見安的悍將隊林宥穎高舉雙臂接受觀眾歡呼。記者侯永全／攝影
擊出再見安的悍將隊林宥穎高舉雙臂接受觀眾歡呼。記者侯永全／攝影
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富邦悍將棒球
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