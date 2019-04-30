中職／好球率提升上一軍 陳品學長中繼出發

2019-04-30 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



富邦悍將陳品學今天升上一軍，生涯第一次。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 富邦悍將昨天將羅華韋下放二軍，今天將陳品學升上一軍，預計先從長中繼出發，總教練陳連宏表示，這兩周賽事密集，不排除讓他登板。

陳品學去年季中選秀加盟富邦悍將，都在二軍調整，今天首度升上一軍，對於一軍角色，陳品學表示：「就看球隊需要什麼位置，我都可以。」

陳品學去年擔任後援投手，今年轉任先發，在二軍出賽五場，近三場先發都投滿五局，先發時防禦率為3.60，他表示，先發投手可以安排訓練、節奏，比較好調整，後援投手隨時需要準備上場，這是最大不同。

陳品學去年防禦率9.53，今年降到2.70，這兩年最大改變，他表示：「去年追求讓對手揮棒落空、三振對方，想要控在邊邊角角，反倒常常球數落後，要丟給對方打，被打擊率就偏高，今年希望投到對手不好打的地方，感覺比較好。」

職棒開打一個月才升上一軍，陳品學不認為是壞事，「今年春訓因為手指破皮，進度比別人落後兩、三個星期，加上先發又是新的位置，直接讓我投長局數，對我也不好。」

悍將今起兩周都是單周五戰，陳連宏表示，陳品學在二軍最後兩場先發，雖然都投五局，不過用球數從101球降到77球，「代表他好球率提升。」因此將他升上一軍，至於要擔任先發或後援還要再觀察，這周會先擔任長中繼。

蔣智賢上周跑壘時導致左腳跟挫傷，經檢查後未傷到骨頭，目前觀察狀況不錯，今天雖然未先發，不過陳連宏表示，不排除在後段代打。